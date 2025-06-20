Президент Индонезии предложил модель развития с лозунгом времен Горбачева
Индонезия выбрала экономическую философию, которая совмещает лучшие черты социализма и капитализма, заявил на ПМЭФ-2025 президент страны Прабово Субианто. Трансляцию его выступления ведет РБК.
Субианто напомнил о заявлении президента России Владимира Путина, в котором он призвал каждую страну «следовать своей собственной экономической философии».
«Экономическая философия, которая <...> отвечала и которая соответствовала бы культурным установкам соответствующей страны. Именно поэтому я выбрал путь компромисса. А именно, взять лучшее из социализма и лучшее из капитализма», — сказал президент Индонезии.
Подобный лозунг был популярен в России в середине и конце 1980-х годах, когда к власти в стране пришел Генеральный секретарь ЦК КПСС, а впоследствии первый и последний президент СССР Михаил Горбачев.
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