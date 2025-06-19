Россия и Индонезия создали инвестиционную платформу объемом €2 млрд
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и суверенный фонд Danantara Indonesia подписали соглашение о создании Российско-индонезийской инвестиционной платформы объемом €2 млрд. Об этом сообщил специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Платформа нацелена на реализацию проектов в стратегических отраслях, трансфер технологий и развитие инновационного сотрудничества между нашими странами», — написал он в своем телеграм-канале.
Соглашение было подписано в присутствии президента России Владимира Путина и лидера Индонезии Прабово Субианто во время их встречи в Москве. Тогда лидеры также приняли декларацию о стратегическом партнерстве между государствами.
Переговоры Путина и Субианто состоялись на полях Петербургского международного экономического форума, который проходит с 18 по 21 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».
Субианто прибыл в Москву вместе с индонезийской делегацией 18 июня. Кроме того, он встретится с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным.
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