Политика⁠,
0

Стармер досрочно покинул саммит ЕС в Дании из-за нападения в Манчестере

В Манчестере у синагоги произошло нападение: двое прохожих погибли, пятеро пострадали, нападавшего застрелила полиция. Премьер-министр Кир Стармер прервал участие в саммите в Копенгагене и возвращается в Лондон
Фото: Phil Noble / Reuters
Фото: Phil Noble / Reuters

Из-за нападения на людей в Манчестере британский премьер-министр Кир Стармер досрочно прекратил участие в саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене и возвращается домой, пишет Sky News.

В Манчестере нападение на людей у синагоги Хитон-парк еврейской общины, пострадали несколько человек, нападавшего застрелили полицейские. The Manchester Evening News позднее сообщило, что два человека — случайные прохожие — погибли, пять человек, включая охранника, получили ранения.

Место происшествия оцеплено, там работают саперы.

«Я возвращаюсь в Лондон — когда приеду, я буду председательствовать на экстренном совещании «Кобры». Я уже могу сказать, что в синагогах по всей стране развертываются дополнительные полицейские средства, и мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасность нашей еврейской общины», — сказал Стармер.

COBRA (Cabinet Office Briefing Room A) — специальный чрезвычайный комитет по кризисному управлению, который собирается для координации действий правительства и оперативных служб при возникновении экстренных ситуаций.

При нападении с ножом на синагогу в Манчестере пострадали четыре человека
Общество
Фото:Anthony Devlin / Getty Images

В соцсети Х Стармер написал, что потрясен нападением. Он добавил, что ситуацию делает «более ужасающей» то, что она произошла в Йом-Кипур — важнейший праздник еврейского календаря. Второе название праздника — Судный день. В этот день евреи усиленно молятся, постятся и посещают синагоги.

Как рассказали в полиции, нападение на синагогу произошло утром. В правоохранительные органы позвонил свидетель, который увидел, как автомобиль въехал в людей, а один человек получил ножевое ранение.

Ранее в Фонде общественной безопасности, который занимается защитой еврейской общины в стране, заявили, что в Великобритании в 2024 году в три раза выросло число антисемитских инцидентов. Всего в организации насчитали 5583 подобных случая.

2 октября в Копенгагене проходит заседание Европейского политического сообщества (ЕПС), которое объединяет 47 стран. На нем союзники планировали обсудить в том числе проблемы безопасности, затрагивающие Европу.

Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием в $500 млрд

Суд изъял бизнес владельца «Кириешек», Calve и «Бабкиных семечек»

G7 допустила использование всей суммы российских активов для нужд Украины

Politico сообщило о «тупике» на саммите ЕС в Дании

Роскачество: мошенники начали использовать цифровые копии умерших людей

Трампу проведут закрытый брифинг по разведке

На дорогах России появятся новые знаки с 2026 года

Зампреду партии «Яблоко» предъявили обвинение в распространении фейков

Forbes: «Зимнее яйцо» Фаберже вновь выставили на аукцион Christie’s

