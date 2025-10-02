 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Сочи и Сириусе объявили угрозу атаки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

На федеральной территории Сириус объявлена угроза атаки беспилотников, сообщил ее глава Дмитрий Плишкин в телеграм-канале.

«Все силы и средства готовы к ее отражению. Прошу сохранять спокойствие, отойти от окон и укрыться в безопасном месте», — написал Плишкин.

Позднее об угрозе атаки беспилотников также заявил мэр Сочи Андрей Прошунин.

Спустя полчаса оповещение сняли сначала в Сириусе, а потом и в Сочи.

Ранее Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропортах Сочи и Геленджика.

В период с 18:00 до 20:00 мск в четверг, 2 октября, средства ПВО уничтожили над акваторией Черного моря 11 украинских беспилотников, сообщило ранее Минобороны. В Севастополе работала ПВО, гражданские объекты в городе не пострадали.

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Путин встретился с президентом Республики Сербской Политика, 02 окт, 23:56
Reuters назвал маловероятными поставки Украине ракет Tomahawk Политика, 02 окт, 23:43
Путин пообещал ответ, если другие страны проведут ядерные испытания Политика, 02 окт, 23:41
Над Черным морем и Крымом сбили три дрона Политика, 02 окт, 23:37
Во Внуково задержали иностранца, обвиняемого в торговле людьми на органы Общество, 02 окт, 23:32
Фигуры, идеи и институции: азбука современного российского искусства РБК и СберПервый, 02 окт, 23:24
Кличко сообщил о работе ПВО в Киеве Политика, 02 окт, 23:24
«Рома» не реализовала три пенальти и упустила ничью в матче Лиги Европы Спорт, 02 окт, 23:13
Путин отметил сходство в политике Макрона и Наполеона Политика, 02 окт, 22:59
Аэропорты Сочи и Геленджика закрыли для полетов Политика, 02 окт, 22:45
Путин допустил зеркальный ответ на атаки Украины по ЗАЭС Политика, 02 окт, 22:36
Путин процитировал строчку из гимна США в разговоре о погибшем американце Политика, 02 окт, 22:17
Путин допустил появление у России нового гиперзвукового оружия Политика, 02 окт, 22:12