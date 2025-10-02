В Сочи и Сириусе объявили угрозу атаки дронов
На федеральной территории Сириус объявлена угроза атаки беспилотников, сообщил ее глава Дмитрий Плишкин в телеграм-канале.
«Все силы и средства готовы к ее отражению. Прошу сохранять спокойствие, отойти от окон и укрыться в безопасном месте», — написал Плишкин.
Позднее об угрозе атаки беспилотников также заявил мэр Сочи Андрей Прошунин.
Спустя полчаса оповещение сняли сначала в Сириусе, а потом и в Сочи.
Ранее Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропортах Сочи и Геленджика.
В период с 18:00 до 20:00 мск в четверг, 2 октября, средства ПВО уничтожили над акваторией Черного моря 11 украинских беспилотников, сообщило ранее Минобороны. В Севастополе работала ПВО, гражданские объекты в городе не пострадали.
