Военная операция на Украине⁠,
0

За два часа над Черным морем силы ПВО сбили 11 украинских дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Российские силы ПВО в течение двух часов сбили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в акватории Черного моря, сообщила пресс-служба Минобороны.

«В период с 18:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

Развожаев предупредил о работе ПВО в Севастополе
Политика
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил, что силы ПВО заняты отражением атаки БПЛА.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО», — написал он в своем телеграм-канале.

«По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали», — заключил Развожаев.

