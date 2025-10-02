Аэропорты Сочи и Геленджика закрыли для полетов

Фото: Игорь Онучин / ТАСС

В аэропортах Сочи и Геленджика ввели временные ограничения на выпуск и прием воздушных судов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Полеты в российских аэропортах приостанавливают на фоне угроз атак украинских БПЛА.

В предыдущий раз ограничения в аэропорту Сочи вводили 25 сентября, они действовали около двух часов. До этого аэропорт закрывали 24 сентября менее чем на час — с 16:21 до 17:05. Аэропорт Геленджика в тот день также приостанавливал полеты.

В период с 18:00 до 20:00 мск в четверг, 2 октября, средства ПВО уничтожили над акваторией Черного моря 11 украинских беспилотников, сообщило ранее Минобороны.