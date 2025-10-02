 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Аэропорты Сочи и Геленджика закрыли для полетов

Военная операция на Украине
Фото: Игорь Онучин / ТАСС
Фото: Игорь Онучин / ТАСС

В аэропортах Сочи и Геленджика ввели временные ограничения на выпуск и прием воздушных судов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Полеты в российских аэропортах приостанавливают на фоне угроз атак украинских БПЛА.

В предыдущий раз ограничения в аэропорту Сочи вводили 25 сентября, они действовали около двух часов. До этого аэропорт закрывали 24 сентября менее чем на час — с 16:21 до 17:05. Аэропорт Геленджика в тот день также приостанавливал полеты.

Развожаев предупредил о работе ПВО в Севастополе
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

В период с 18:00 до 20:00 мск в четверг, 2 октября, средства ПВО уничтожили над акваторией Черного моря 11 украинских беспилотников, сообщило ранее Минобороны.

Евгений Вахляев
Геленджик Сочи аэропорты Военная операция на Украине
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Путин встретился с президентом Республики Сербской Политика, 02 окт, 23:56
Reuters назвал маловероятными поставки Украине ракет Tomahawk Политика, 02 окт, 23:43
Путин пообещал ответ, если другие страны проведут ядерные испытания Политика, 02 окт, 23:41
Над Черным морем и Крымом сбили три дрона Политика, 02 окт, 23:37
Во Внуково задержали иностранца, обвиняемого в торговле людьми на органы Общество, 02 окт, 23:32
Фигуры, идеи и институции: азбука современного российского искусства РБК и СберПервый, 02 окт, 23:24
Кличко сообщил о работе ПВО в Киеве Политика, 02 окт, 23:24
«Рома» не реализовала три пенальти и упустила ничью в матче Лиги Европы Спорт, 02 окт, 23:13
В Сочи и Сириусе объявили угрозу атаки дронов Политика, 02 окт, 23:02
Путин отметил сходство в политике Макрона и Наполеона Политика, 02 окт, 22:59
Аэропорты Сочи и Геленджика закрыли для полетов Политика, 02 окт, 22:45
Путин допустил зеркальный ответ на атаки Украины по ЗАЭС Политика, 02 окт, 22:36
Путин процитировал строчку из гимна США в разговоре о погибшем американце Политика, 02 окт, 22:17
Путин допустил появление у России нового гиперзвукового оружия Политика, 02 окт, 22:12