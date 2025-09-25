Аэропорт Сочи приостановил полеты

В аэропорту Сочи ввели ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В предыдущий раз аэропорт закрывали 24 сентября менее чем на час — с 16:21 до 17:05. Аэропорт Геленджика также приостанавливал полеты.

Днем 24 сентября Новороссийск подвергся атаке беспилотников, там ввели режим чрезвычайной ситуации. Позднее оперштаб Краснодарского края сообщил об атаке на Туапсе. В двух городах пострадали 16 человек, двое погибли.

Власти Сочи приняли решение о превентивной эвакуации отдыхающих с пляжей. Они будут закрыты до конца первой половины дня четверга, 25 сентября, на фоне угрозы со стороны украинских безэкипажных катеров, сообщает мэр Андрей Прошунин.