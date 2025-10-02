 Перейти к основному контенту
Форум «Валдай»⁠,
0

Путин назвал Моди другом и надежным партнером

Путин назвал премьер-министра Индии Моди другом и надежным партнером
Сюжет
Форум «Валдай»
Владимир Путин и Нарендра Моди
Владимир Путин и Нарендра Моди (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин назвал премьер-министра Индии Нарендру Моди своим другом и надежным партнером России. Об этом глава государства заявил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», РБК ведет трансляцию.

«Жду встречи с моим другом, с нашим надежным партнером премьер-министром Моди», — сказал Путин. Индийский премьер также называл российского президента другом.

Президент отметил, что у него со всеми хорошие отношения, в том числе и с сербским лидером Александром Вучичем.

«У меня со всеми хорошие отношения, и с Вучичем тоже», — сказал он.

Тема форума «Валдай» в 2025 году — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Форум проводится с 2004 года, первым местом его проведения стал берег озера Валдай, оттуда и было взято название.

Путин ответил на вопрос об авторе идеи встретиться с Трампом на Аляске
Политика
Владимир Путин и Дональд Трамп

Также на заседании российский лидер назвал «добрыми» свои рабочие отношения с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра Путин назвал опытным политиком «со своими взглядами» и вспомнил, как ночевал у него дома и с утра «пил с ним кофе в пижамах».

Президента США Дональда Трампа глава государства назвал комфортным собеседником из-за его умения слушать и слышать. По словам российского лидера, во время последней встречи с Трампом на Аляске они обсуждали исключительно ситуацию на Украине. Путин отметил, что это «в целом уже хорошо».

Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Нарендра Моди фото
Нарендра Моди
политик, премьер-министр Индии
17 сентября 1950 года
