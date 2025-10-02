Путин назвал Трампа «комфортным собеседником»
Американский лидер Дональд Трамп умеет слушать и слышать, поэтому с ним комфортно разговаривать, Россия готова продолжать дискуссию, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Мы знакомы с ним давно, он любит эпатировать немного, мы все это видим, во всем мире это видят. Но он в принципе такой человек, который умеет слушать. Слушает, слышит, реагирует, он комфортный собеседник», — сказал Путин.
Путин напомнил о своей последней встрече с Трампом на Аляске, которая состоялась 15 августа. Тогда, по словам президента, они с Трампом обсуждали исключительно конфликт на Украине. «Мы там не говорили с президентом Трампом практически ни о каких вопросах, даже о двусторонней повестке, говорили только о возможностях и способах урегулировании украинского кризиса. В целом, это уже хорошо», — отметил он.
Следом Путин уточнил, что в ходе визита на Аляску вопрос восстановления российско-американских отношений все-таки затрагивался, хоть и «поверхностно». «Так или иначе речь в этом случае шла, но о восстановлении российско-американских отношений, которые находятся не просто в тупике, а на самом низком уровне за все времена, которые можно только припомнить», — сказал он.
Материал дополняется
