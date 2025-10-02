Путин вспомнил, как в пижамах пил кофе с Тони Блэром
Президент России Владимир Путин знаком с бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром. На заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» он рассказал, как «пил с ним кофе в пижамах». Трансляцию выступления Путина ведет РБК.
Президента спросили о ситуации в Газе. Путин ответил, что знает о плане США создать международный орган, который будет управлять сектором, во главе которого, возможно, будет Блэр. Глава России уточнил, что тот «не известен как миротворец».
«Я его лично знаю. Больше того, я был у него в гостях, ночевал у него дома. Мы с ним с утра в пижамах кофе пили и так далее», — сказал Путин.
Президент назвал Блэра опытным политиком «со своими взглядами».
О том, что бывший британский премьер может стать главой переходного органа управления в секторе Газа, сообщил The Economist со ссылкой на источники. Знакомые с планом собеседники The Financial Times (FT) также сообщили, что Блэр собирается возглавить переходный орган в соответствии с мирным планом, разрабатываемым администрацией Трампа.
План США состоит из 21 пунктов. Согласно нему, Израиль выведет войска и прекратит огонь на 72 часа, чтобы ХАМАС освободил оставшихся заложников. В обмен Израиль отпустит 250 палестинских пожизненно заключенных и 1,7 тыс. задержанных, а сдавшие оружие члены палестинской группировки получат амнистию.
Управление сектором перейдет к палестинской администрации. Будет оказана гуманитарная помощь и восстановлена инфраструктура сектора. В Газе разместятся Международные силы стабилизации, а Израиль не будет оккупировать регион. План предусматривает диалог между сторонами, но вопрос о палестинской государственности там не затронут.
