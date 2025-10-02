 Перейти к основному контенту
Форум «Валдай»⁠,
0

Путин вспомнил, как в пижамах пил кофе с Тони Блэром

Сюжет
Форум «Валдай»
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Президент России рассказал, что был у экс-премьера Великобритании в гостях, пил кофе, а собеседники были в пижамах. Комментируя возможное назначение Блэра в миссию в Газе, Путин назвал его опытным политиком «со своими взглядами»
Тони Блэр и Владимир Путин
Тони Блэр и Владимир Путин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин знаком с бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром. На заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» он рассказал, как «пил с ним кофе в пижамах». Трансляцию выступления Путина ведет РБК.

Президента спросили о ситуации в Газе. Путин ответил, что знает о плане США создать международный орган, который будет управлять сектором, во главе которого, возможно, будет Блэр. Глава России уточнил, что тот «не известен как миротворец».

«Я его лично знаю. Больше того, я был у него в гостях, ночевал у него дома. Мы с ним с утра в пижамах кофе пили и так далее», — сказал Путин.

Президент назвал Блэра опытным политиком «со своими взглядами».

Тони Блэр решил возглавить переходный орган управления в Газе
Политика
Тони Блэр

О том, что бывший британский премьер может стать главой переходного органа управления в секторе Газа, сообщил The Economist со ссылкой на источники. Знакомые с планом собеседники The Financial Times (FT) также сообщили, что Блэр собирается возглавить переходный орган в соответствии с мирным планом, разрабатываемым администрацией Трампа.

План США состоит из 21 пунктов. Согласно нему, Израиль выведет войска и прекратит огонь на 72 часа, чтобы ХАМАС освободил оставшихся заложников. В обмен Израиль отпустит 250 палестинских пожизненно заключенных и 1,7 тыс. задержанных, а сдавшие оружие члены палестинской группировки получат амнистию.

Управление сектором перейдет к палестинской администрации. Будет оказана гуманитарная помощь и восстановлена инфраструктура сектора. В Газе разместятся Международные силы стабилизации, а Израиль не будет оккупировать регион. План предусматривает диалог между сторонами, но вопрос о палестинской государственности там не затронут.

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
