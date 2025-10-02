 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и США⁠,
0

Путин ответил на вопрос об авторе идеи встретиться с Трампом на Аляске

Путин словами «какая разница» ответил на вопрос об инициаторе встречи на Аляске
Сюжет
Переговоры России и США
Сюжет
Саммит Путина и Трампа на Аляске
Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президент Владимир Путин словами «какая разница» ответил на вопрос модератора дискуссии Федора Лукьянова о том, чья идея была встретиться с президентом США Дональдом Трампом именно на Аляске.

Путин рассказывал о том, что Трамп для него — комфортный и честный собеседник, который по-своему понимает и отстаивает интересы США, но честно говорит о них и готов обсуждать различные варианты решения проблем.

«Мы готовы продолжать эту дискуссию», — подвел черту Путин.

«А вообще на Аляске встретиться чья идея была?» — спросил Лукьянов.

«Ну какая разница? Главное, что мы встретились», — ответил Путин. «На Аляске нам было комфортно», — добавил президент.

Трамп оценил встречу с Путиным спустя месяц после саммита на Аляске
Политика
Дональд Трамп и&nbsp;Владимир Путин

Встреча Путина и Трампа прошла на Аляске 15 августа, одним из ключевых вопросов была ситуация вокруг Украины. Путин заявил, что Москва «искренне заинтересована в том, чтобы положить конец» боевым действиям.

По итогам встречи Трамп заявил о достижении согласия «по многим, многим пунктам», но отметил, что договоренности по Украине пока нет.

Путин назвал переговоры полезными и подчеркнул, что Россия готова работать над безопасностью Украины.

Читайте РБК в Telegram.

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Владимир Путин Дональд Трамп Аляска переговоры США
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Лавров назвал выводы после встречи Трампа и Путина на Аляске
Политика
Путин сообщил, что обсудил с Трампом на Аляске варианты гарантий Киеву
Политика
Трамп опубликовал фотографию с Путиным с саммита на Аляске
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 18:01
Путин допустил зеркальный ответ на атаки Украины по ЗАЭС Политика, 22:36
Путин процитировал строчку из гимна США в разговоре о погибшем американце Политика, 22:17
Путин допустил появление у России нового гиперзвукового оружия Политика, 22:12
«Динамо» дважды пропустило за 1,5 минуты до сирены, но победило «Трактор» Спорт, 22:11
Путин по ошибке назвал себя директором ЦРУ Политика, 22:09
Путин объяснил необходимость повышения НДС Экономика, 22:03
Фокус на действующих клиентах: эксперты назвали новые тренды продвижения Отрасли, 21:53
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Путин назвал Моди другом и надежным партнером Политика, 21:53
Путин прокомментировал инциденты с дронами в Европе Политика, 21:49
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Махачкалинское «Динамо» выиграло пятый матч подряд в Кубке России Спорт, 21:41
Путин назвал глупостью вступление Финляндии и Швеции в НАТО Политика, 21:34
Худшая команда КХЛ прервала девятиматчевую серию поражений Спорт, 21:31
Путин выразил соболезнования из-за убийства Чарли Кирка Политика, 21:25