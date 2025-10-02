Путин ответил на вопрос об авторе идеи встретиться с Трампом на Аляске

Путин словами «какая разница» ответил на вопрос об инициаторе встречи на Аляске

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президент Владимир Путин словами «какая разница» ответил на вопрос модератора дискуссии Федора Лукьянова о том, чья идея была встретиться с президентом США Дональдом Трампом именно на Аляске.

Путин рассказывал о том, что Трамп для него — комфортный и честный собеседник, который по-своему понимает и отстаивает интересы США, но честно говорит о них и готов обсуждать различные варианты решения проблем.

«Мы готовы продолжать эту дискуссию», — подвел черту Путин.

«А вообще на Аляске встретиться чья идея была?» — спросил Лукьянов.

«Ну какая разница? Главное, что мы встретились», — ответил Путин. «На Аляске нам было комфортно», — добавил президент.

Встреча Путина и Трампа прошла на Аляске 15 августа, одним из ключевых вопросов была ситуация вокруг Украины. Путин заявил, что Москва «искренне заинтересована в том, чтобы положить конец» боевым действиям.

По итогам встречи Трамп заявил о достижении согласия «по многим, многим пунктам», но отметил, что договоренности по Украине пока нет.

Путин назвал переговоры полезными и подчеркнул, что Россия готова работать над безопасностью Украины.