Политика⁠,
0

Премьер Бельгии предложил «коалиции желающих» стать «коалицией платящих»

Барт Де Вевер
Барт Де Вевер (Фото: Eric Lalmand / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что «коалиция желающих» должна превратиться в «коалицию платящих». По его словам, представители коалиции должны сами вкладывать деньги в поддержку Украины, передает Euronews.

«Вы должны вкладывать свои деньги в то, что говорите», — сказал он перед началом саммита Европейского политического сообщества.

В ходе этого же выступления перед журналистами чиновник сообщил, что Брюссель отказывается принудительно отчуждать российские активы, которые находятся на счетах в Euroclear. Такое решение будет действовать до тех пор, пока все лидеры Евросоюза не дадут юридические гарантии по разделу возможных финансовых рисков.

Бельгия отказывается нести единоличную ответственность за потенциальные судебные иски со стороны России, из-за которых у нее могут изъять активы в качестве компенсации.

G7 заявила о проработке использования всей суммы российских активов
Политика
премьер-министр Канады Марк Карни

Единственный вариант, при котором возможна финансовая поддержка Украины без использования российских активов, — внесение финансового вклада со стороны каждого союзника Киева.

После начала военной операции Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили российские активы в размере порядка $300 млрд в виде наличных и ценных бумаг. Большая часть суммы находится в Европе.

На прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине кредит в размере €140 млрд, взяв эту сумму из суммы российских активов. Эту инициативу раскритиковали Бельгия и Франция.

Россия готова дать соразмерный ответ такому решению и национализировать иностранные активы в рамках нового механизма приватизации, если Европа решит изъять российские активы, писал Bloomberg. Агентство указывало, что указ об этом механизме президент России Владимир Путин подписал 30 сентября.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
активы Бельгия Франция
