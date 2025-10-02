 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Туск показал на голову и сердце, говоря о силе россиян

Туск назвал преимуществом России ментальную силу и самоотверженность

Туск показал на голову и сердце, говоря о силе россиян
Россия обладает преимуществом перед Европой в виде силы духа ее граждан, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на встрече лидеров Европейского политического сообщества в Копенгагене. По его словам, россияне готовы к бою и самопожертвованию. Говоря о силе граждан России, он показал на голову и сердце. Видео выступления Туска опубликовала служба вещания ЕС.

«Единственным преимуществом россиян является ментальность. <...> Наша популяция вместе с Британией 500 млн против их 150 млн. <...> Но у них психологическое преимущество, поэтому мы иногда выглядим нерешительными», — заявил Туск.

«Они готовы сражаться», — сказал Туск.

Путин назвал военное преимущество России в северных широтах
Политика

Вместе с этим польский премьер подчеркнул, что Варшава не заинтересована в эскалации конфликта и противостоянии с Россией. В то же время он считает, что поражение Киева «будет означать в будущем конец для Польши и Европы».

Ранее Туск заявлял, что ЕС должен осознать нависшую для него угрозу войны. Он добавил, что если Европа проиграет, то последствия коснутся следующих поколений в Польше и во всем мире.

В августе польский премьер обвинил Россию в том, что она пытается рассорить Украину и Польшу по мере того, как военный конфликт Москвы и Киева «приближается к концу». Он указал на «антипольские жесты украинцев и разжигание антиукраинских настроений в Польше», которые, по его словам, «по сценарию» российских властей организовали иностранные агенты и «местные идиоты».

Лавров назвал целью России не новые территории, а защиту русских
Политика
Сергей Лавров

Президент Владимир Путин не раз утверждал, что верит в победное завершение спецоперации на Украине. По словам российского лидера, у Москвы есть достаточно ресурсов, чтобы «довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом», даже без применения ядерного оружия.

В 2023-м Путин подчеркивал, что российские военные в зоне спецоперации проявляют мужество и решимость. Он также похвалил самоотверженный труд десятков тысяч гражданских специалистов, врачей, учителей, строителей, инженеров, рабочих.

