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Военная операция на Украине ,  
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Путин отметил мужество и решимость российских военных в зоне спецоперации

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военные в зоне спецоперации проявляют мужество и решимость, заявил на церемонии открытия объектов социальной инфраструктуры в новых субъектах России президент России Владимир Путин.

«Хочу вновь особо отметить мужество и решимость наших солдат и офицеров, сражающихся на передовой, а также самоотверженный труд десятков тысяч гражданских специалистов, врачей, учителей, строителей, инженеров, рабочих — всех, кто честно выполняет свой долг порой в очень сложных и опасных условиях», — сказал президент.

Он отметил, что все эти люди своим трудом помогают наладить мирную и созидательную жизнь в новых регионах.

Обращение Путина по случаю годовщины присоединения новых регионов. Видео
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Ранее 30 сентября Путин обратился к россиянам в связи со второй годовщиной присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России.

Включение этих регионов в состав России 30 сентября 2022 года глава государства назвал «поистине судьбоносным событием».

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, которые прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. 30 сентября того же года Путин и главы этих регионов подписали договоры о присоединении к России, а 5 октября 2022 года президент подписал законы об их ратификации.

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Владимир Путин ДНР ЛНР Запорожская область Херсонская область
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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