Возвращение Трампа в Белый дом
0

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сюжет
Инфографика РБК
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Над статуей Свободы в Нью-Йорке нависла угроза оказаться закрытой и обесточенной после того, как на следующей неделе закончатся деньги, выделенные федеральным бюджетом на ее содержание, пишет The New York Times.

Как отмечает издание, выделить новые средства сейчас нет возможности, так как с 1 октября работа федерального правительства приостановлена, а власти штата Нью-Йорк не собираются оплачивать содержание одной из главных достопримечательностей мегаполиса.

«Факел статуи может буквально погаснуть, и не из-за действий Бога, ужасного шторма, наводнения или урагана, а из-за того, что [президент США] Дональд Трамп и республиканцы в Вашингтоне вынудили правительство прекратить работу», — цитирует газета губернатора Кэти Хокул. Она отметила, что даже во время карантина из-за пандемии ковида статуя оставалась открытой.

Впрочем, Служба национальных парков, которая управляет объектом, пока не уведомила власти Нью-Йорка о сроках прекращения его работы, уточняет издание.

Что такое шатдаун в США: механизм, примеры и последствия
База знаний
Фото:Anna Rose Layden / Getty Images

Между тем другую национальную достопримечательность — монумент первому президенту Джорджу Вашингтону в виде 169-метрового гранитного обелиска в столице США — уже закрыли из-за шатдауна.

Федеральное правительство США приостановило работу после того, как конгресс не смог принять бюджет на новый финансовый год из-за разногласий демократов и республиканцев по вопросу финансирования здравоохранения. На время шатдауна госучреждениям запрещено тратить деньги, большинство государственных служащих уйдут в неоплачиваемый отпуск, сотрудники экстренных служб будут работать без зарплаты.

