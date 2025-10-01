 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

В США из-за шатдауна закрыли монумент Вашингтону

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Фото: Andrew Harnik / Getty Images
Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Одну из главных достопримечательностей американской столицы закрыли из-за шатдауна, который наступил в США 1 октября. Речь идет о монументе первому президенту Джорджу Вашингтону, представляющий собой гранитный обелиск. О приостановке его посещения сообщает 13wham.

Издание опубликовало фото с соответствующей табличкой Службы национальных парков. «В связи с приостановкой работы правительства Монумент Вашингтона останется закрытым до дальнейшего уведомления», — говорится в уведомлении.

Монумент Вашингтону — гранитный обелиск высотой 169 м, который был воздвигнут в 1848–1884 годах между Белым домом и Капитолием в Вашингтоне как памятник первому президенту США Джорджу Вашингтону.

Как отмечало ранее NBC, монумент должен был закрыться наряду с другими зданиями, которые требуют присутствия персонала, например, визит-центрами. Телеканал пояснил, что во время шатдауна национальные парки останутся частично открытыми.

История самых длинных и коротких шатдаунов в США. Инфографика
Политика
Военнослужащие Национальной гвардии на фоне&nbsp;Капитолия&nbsp;в первый день частичного прекращения работы правительства в Вашингтоне,&nbsp;США, 1 октября 2025 года

1 октября в 0:01 по восточному времени (7:01 мск) в США начался шатдаун — федеральное правительство остановило работу после того, как конгресс не принял бюджет на новый финансовый год.

Большинство госслужащих отправлены в неоплачиваемые отпуска, критически важные работники продолжают трудиться без зарплаты. Это первый полный шатдаун почти за семь лет. В истории США он стал 22-м, самый длительный — 34 дня — пришелся на первое президентство Дональда Трампа и обошелся экономике в $3 млрд.

Дуров дал интервью американскому журналисту

Дуров рассказал о покушении на него и последствиях

Экс-глава Минобороны Великобритании призвал «задушить» Крым

Стубб заявил об изменении позиции Трампа по Украине

В США официально наступил шатдаун

Польша отказалась выполнять призыв Зеленского закрыть Балтийское море

Орбан сравнил возможности России и Европы

Магнитная буря на Земле продолжалась более 30 часов

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

