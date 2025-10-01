В США из-за шатдауна закрыли монумент Вашингтону

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Одну из главных достопримечательностей американской столицы закрыли из-за шатдауна, который наступил в США 1 октября. Речь идет о монументе первому президенту Джорджу Вашингтону, представляющий собой гранитный обелиск. О приостановке его посещения сообщает 13wham.

Издание опубликовало фото с соответствующей табличкой Службы национальных парков. «В связи с приостановкой работы правительства Монумент Вашингтона останется закрытым до дальнейшего уведомления», — говорится в уведомлении.

Монумент Вашингтону — гранитный обелиск высотой 169 м, который был воздвигнут в 1848–1884 годах между Белым домом и Капитолием в Вашингтоне как памятник первому президенту США Джорджу Вашингтону.

Как отмечало ранее NBC, монумент должен был закрыться наряду с другими зданиями, которые требуют присутствия персонала, например, визит-центрами. Телеканал пояснил, что во время шатдауна национальные парки останутся частично открытыми.

1 октября в 0:01 по восточному времени (7:01 мск) в США начался шатдаун — федеральное правительство остановило работу после того, как конгресс не принял бюджет на новый финансовый год.

Большинство госслужащих отправлены в неоплачиваемые отпуска, критически важные работники продолжают трудиться без зарплаты. Это первый полный шатдаун почти за семь лет. В истории США он стал 22-м, самый длительный — 34 дня — пришелся на первое президентство Дональда Трампа и обошелся экономике в $3 млрд.