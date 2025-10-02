 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
0

В Кремле оценили ситуацию с поставками бензина в регионы

Песков: правительство поставило на контроль ситуацию с бензином в России
Фото: Андрей Любимов / РБК

Правительство России поставило на контроль ситуацию с бензином и принимает необходимые меры, чтобы ее стабилизировать, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Правительство принимает необходимые меры. Где-то возникают вопросы. Здесь нужно ориентироваться на то, что сказал [вице-премьер Александр] Новак как главный куратор этой области», — подчеркнул Песков.

Накануне, 1 октября, Новак заявил, что ситуация на внутреннем рынке топлива контролируется, проблемы с наличием топлива в некоторых регионах решают в ручном режиме. По словам Новака, баланс спроса и предложения соблюден, идет активная работа Минэнерго с регионами.

Власти назвали сроки решения перебоев с бензином в Крыму и новых регионах
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Для увеличения производства топлива рассматривают новые химические добавки. Кроме того, введены экспортные ограничения, такие как запрет на экспорт дизеля для непроизводителей, продлен запрет на экспорт автомобильного бензина — до конца 2025 года.

Ранее Российский топливный союз (РТС) направил Новаку письмо, в котором было сказано, что рентабельность продажи бензина на автозаправках в настоящее время находится в отрицательной зоне и некоторые независимые станции уже начинают закрываться. По данным топливного союза, это происходит также из-за продолжительных перебоев с поставками бензина и нехватки товара.

Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием в $500 млрд

Суд изъял бизнес владельца «Кириешек», Calve и «Бабкиных семечек»

G7 допустила использование всей суммы российских активов для нужд Украины

Politico сообщило о «тупике» на саммите ЕС в Дании

Роскачество: мошенники начали использовать цифровые копии умерших людей

Трампу проведут закрытый брифинг по разведке

На дорогах России появятся новые знаки с 2026 года

Зампреду партии «Яблоко» предъявили обвинение в распространении фейков

Forbes: «Зимнее яйцо» Фаберже вновь выставили на аукцион Christie’s

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Дмитрий Песков бензин Александр Новак
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
