В Кремле оценили ситуацию с поставками бензина в регионы
Правительство России поставило на контроль ситуацию с бензином и принимает необходимые меры, чтобы ее стабилизировать, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
«Правительство принимает необходимые меры. Где-то возникают вопросы. Здесь нужно ориентироваться на то, что сказал [вице-премьер Александр] Новак как главный куратор этой области», — подчеркнул Песков.
Накануне, 1 октября, Новак заявил, что ситуация на внутреннем рынке топлива контролируется, проблемы с наличием топлива в некоторых регионах решают в ручном режиме. По словам Новака, баланс спроса и предложения соблюден, идет активная работа Минэнерго с регионами.
Для увеличения производства топлива рассматривают новые химические добавки. Кроме того, введены экспортные ограничения, такие как запрет на экспорт дизеля для непроизводителей, продлен запрет на экспорт автомобильного бензина — до конца 2025 года.
Ранее Российский топливный союз (РТС) направил Новаку письмо, в котором было сказано, что рентабельность продажи бензина на автозаправках в настоящее время находится в отрицательной зоне и некоторые независимые станции уже начинают закрываться. По данным топливного союза, это происходит также из-за продолжительных перебоев с поставками бензина и нехватки товара.
