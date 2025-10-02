 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Bloomberg узнал о ссоре Мерца и Орбана из-за Украины на саммите ЕС

Сюжет
Военная операция на Украине
Фридрих Мерц
Фридрих Мерц (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Во время неформального саммита лидеров Евросоюза (ЕС) в Копенгагене канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в срыве обсуждения ситуации с безопасностью в Европе, пишет Bloomberg.

В частности, речь шла о том, как ЕС может защитить себя от угрозы со стороны Москвы и поддержать Украину. Венгрия же воспользовалась правом вето, чтобы помешать санкциям против России, отмечает агентство.

Орбан предупредил о риске начала третьей мировой войны по ошибке
Политика
Виктор Орбан

Сам Орбан назвал прошедший в Копенгагене 1 октября саммит «особенно захватывающим» и подтвердил, что обсуждаемые вопросы вызвали «бурные дебаты», пишет газета Magyar Nemzet.

По его словам, в повестку были включены энергетический вопрос, стратегия ЕС в российско-украинском конфликте и будущее замороженных активов России.

Ни по одному из этих вопросов собравшиеся политики не пришли к согласию. Они договорились вернуться к обсуждению на другом саммите в Брюсселе через две недели, когда будет представлена «дорожная карта» по укреплению обороноспособности ЕС к 2030 году, отмечает агентство.

В четверг, 2 октября, в Копенгагене пройдет еще одна встреча на высшем уровне — заседание Европейского политического сообщества (ЕПС), которое объединяет 47 стран.

Читайте РБК в Telegram.

Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием в $500 млрд

Суд изъял бизнес владельца «Кириешек», Calve и «Бабкиных семечек»

G7 допустила использование всей суммы российских активов для нужд Украины

Politico сообщило о «тупике» на саммите ЕС в Дании

Роскачество: мошенники начали использовать цифровые копии умерших людей

Трампу проведут закрытый брифинг по разведке

На дорогах России появятся новые знаки с 2026 года

Зампреду партии «Яблоко» предъявили обвинение в распространении фейков

Forbes: «Зимнее яйцо» Фаберже вновь выставили на аукцион Christie’s

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Денис Малышев
Виктор Орбан Фридрих Мерц ЕС Военная операция на Украине
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Материалы по теме
Орбан заявил, что «брюссельская элита готова к войне»
Политика
Politico раскрыл, как Макрон стал неожиданным союзником Орбана по Украине
Политика
Орбан обещал сбивать российские дроны над Венгрией в случае их вторжения
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 95,64 (-1,23) Инвестиции, 08:45 Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 81,5 (-1,11) Инвестиции, 08:45
Глава СПЧ назвал недопустимой ситуацию, когда дети мигрантов не учатся Общество, 13:21
ЦБ доработал законопроект о реформе борьбы с манипулированием и инсайдом Инвестиции, 13:19
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 13:15
Хинштейн направил срочное обращение в ФАС для контроля цен на бензин Политика, 13:13
Сборная мира КХЛ не выступит на Кубке Первого канала Спорт, 13:10
Оператор исключил рост тарифов на вывоз мусора в десять раз Общество, 13:09
Цена нефти Brent упала ниже $65 за баррель впервые за четыре месяца Инвестиции, 13:09
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Полицейские поймали затушивших вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге Политика, 13:05
Зумеры придумали микропенсии: как молодое поколение уходит «на покой» Life, 13:02
Сложность майнинга выросла на 70% за год. Как изменилась добыча биткоина Крипто, 13:01
Stels анонсировал новую линейку техники на дилерской конференции РБК Компании, 13:00
Bloomberg узнал о ссоре Мерца и Орбана из-за Украины на саммите ЕС Политика, 12:57
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
OpenAI обогнала SpaceX и стала самым дорогим стартапом в мире Технологии и медиа, 12:51