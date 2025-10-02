Bloomberg узнал о ссоре Мерца и Орбана из-за Украины на саммите ЕС

Фридрих Мерц (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Во время неформального саммита лидеров Евросоюза (ЕС) в Копенгагене канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в срыве обсуждения ситуации с безопасностью в Европе, пишет Bloomberg.

В частности, речь шла о том, как ЕС может защитить себя от угрозы со стороны Москвы и поддержать Украину. Венгрия же воспользовалась правом вето, чтобы помешать санкциям против России, отмечает агентство.

Сам Орбан назвал прошедший в Копенгагене 1 октября саммит «особенно захватывающим» и подтвердил, что обсуждаемые вопросы вызвали «бурные дебаты», пишет газета Magyar Nemzet.

По его словам, в повестку были включены энергетический вопрос, стратегия ЕС в российско-украинском конфликте и будущее замороженных активов России.

Ни по одному из этих вопросов собравшиеся политики не пришли к согласию. Они договорились вернуться к обсуждению на другом саммите в Брюсселе через две недели, когда будет представлена «дорожная карта» по укреплению обороноспособности ЕС к 2030 году, отмечает агентство.

В четверг, 2 октября, в Копенгагене пройдет еще одна встреча на высшем уровне — заседание Европейского политического сообщества (ЕПС), которое объединяет 47 стран.