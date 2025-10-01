СК попросил заочно арестовать журналистку Котрикадзе по делу о фейках

Екатерина Контрикадзе (Фото: katyakotrikadze / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Следствие попросило заочно арестовать ведущую телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной организацией) Екатерину Котрикадзе (внесена в реестр иноагентов) по уголовному делу о распространении фейков о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК), следует из картотеки Головинского районного суда Москвы.

В июле Следственный комитет завел уголовное дело на главного редактора «Дождя» (признан в России иноагентом и нежелательной организацией) Тихона Дзядко и ведущих телеканала Екатерину Котрикадзе и Валерию Ратникову (все трое включены в реестр иноагентов).

В отношении них завели уголовные дела о фейках про армию и неисполнении обязанностей иноагентов, писал ранее РБК.

Ранее следствие только рассматривало вопрос об объявлении Котрикадзе в розыск.