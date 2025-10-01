СК попросил заочно арестовать журналистку Котрикадзе по делу о фейках
Следствие попросило заочно арестовать ведущую телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной организацией) Екатерину Котрикадзе (внесена в реестр иноагентов) по уголовному делу о распространении фейков о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК), следует из картотеки Головинского районного суда Москвы.
В июле Следственный комитет завел уголовное дело на главного редактора «Дождя» (признан в России иноагентом и нежелательной организацией) Тихона Дзядко и ведущих телеканала Екатерину Котрикадзе и Валерию Ратникову (все трое включены в реестр иноагентов).
В отношении них завели уголовные дела о фейках про армию и неисполнении обязанностей иноагентов, писал ранее РБК.
Ранее следствие только рассматривало вопрос об объявлении Котрикадзе в розыск.
Читайте РБК в Telegram.
Дуров дал интервью американскому журналисту
Дуров рассказал о покушении на него и последствиях
Экс-глава Минобороны Великобритании призвал «задушить» Крым
Стубб заявил об изменении позиции Трампа по Украине
В США официально наступил шатдаун
Польша отказалась выполнять призыв Зеленского закрыть Балтийское море
Орбан сравнил возможности России и Европы
Магнитная буря на Земле продолжалась более 30 часов
Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов