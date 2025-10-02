В России испытали кинетическое оружие против любых беспилотников
В России испытали новое кинетическое орудие для уничтожения дронов «Изделие 545» в рамках проекта «Новые русские технологии», сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-разработчика. Изобретение позволит поражать беспилотники всех типов в радиусе 100–150 м.
Применять его сможет любой боец с помощью стандартного оружия, в итоге происходит поражение элементов связи БПЛА, и дрон падает.
«Поражающие элементы показали высокую эффективность при уничтожении беспилотников — это наше ноу-хау, защищенное патентами», — рассказали разработчики.
Сейчас изделие находится на стадии научной разработки. Оно недорогое в производстве и позволит российским бойцам эффективней защищаться от беспилотников, добавили в компании.
Кинетическое оружие поражает цель за счет энергии движения (кинетической энергии), а не за счет взрывчатки или химического заряда. Высокая скорость и масса поражающего объекта сами по себе наносят разрушения.
В феврале 2024 года гендиректор компании-разработчика «Хардберри-Русфактор» Алексей Герман рассказывал, что в России создали нейросеть для беспилотников всех типов НАКА, распознающую военную технику в зоне специальной операции на Украине, включая танки Leopard и БМП Bradley.
Тогда же стало известно, что в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов, способную выявлять и подавлять беспилотники несколькими способами. Речь идет о системе «Ступор», которая была разработана с учетом требований Росгвардии и Минобороны.
Читайте РБК в Telegram.
Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием в $500 млрд
Суд изъял бизнес владельца «Кириешек», Calve и «Бабкиных семечек»
G7 допустила использование всей суммы российских активов для нужд Украины
Politico сообщило о «тупике» на саммите ЕС в Дании
Роскачество: мошенники начали использовать цифровые копии умерших людей
Трампу проведут закрытый брифинг по разведке
На дорогах России появятся новые знаки с 2026 года
Зампреду партии «Яблоко» предъявили обвинение в распространении фейков
Forbes: «Зимнее яйцо» Фаберже вновь выставили на аукцион Christie’s
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов