Путин призвал не допускать, чтобы изобретения «валялись на полке»

Владимир Путин (Фото: Вячеслав Викторов / Фонд Росконгресс)

Президент России Владимир Путин призвал обеспечивать защиту интеллектуальной собственности российских разработчиков, оперативно внедрять изобретения в жизнь и не допускать произвола с патентами.

Об этом он заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Трансляцию вел РБК.

«Защита интеллектуальной собственности в России должна быть обеспечена», — сказал президент.

По словам Путина, в России нужно создать эффективный рыночный механизм использования изобретений, чтобы они не валялись на полке, а «проходили всю цепочку — от закупки до воплощения в конкретном продукте».

Президент отметил, что некоторые эксперты считают необходимым рассмотреть возможность передачи патентов на научные разработки от заказчика малым инновационным предприятиям и технологическим компаниям, которые знают, как вывести изобретение на рынок.

Путин напомнил о своем юридическим образовании и отметил, что инициатива передачи патента должна строго контролироваться. Президент призвал не допустить при этом правового произвола. Собственником изобретения должен являться человек, который заплатил за него, резюмировал Путин.

ПМЭФ проходит 5–8 июня в Санкт-Петербурге. Главная тема форума в этом году сформулирована как «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

Деловая программа поделена на четыре тематических блока: «Переход к многополярной модели мировой экономики», «Российская экономика: цели и задачи нового цикла», «Технологии, обеспечивающие лидерство» и «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие — приоритеты государства».