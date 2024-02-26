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В России создали систему защиты от дронов «Ступор»

Разработчик: в России создали комплексную систему защиты от дронов «Ступор»
Фото: Inna Varenytsia / Reuters
Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В России создали комплексную систему защиты объектов от дронов, способную выявлять и подавлять беспилотники несколькими способами, сообщил «РИА Новости» Владислав Кустарев, директор по развитию ООО «Ступор», которое разрабатывает эту систему.

Одноименная система «Ступор» была разработана с учетом требований Росгвардии и Минобороны, отметил собеседник агентства. Она создана на основе дополняющих друг друга комплексов обнаружения, таких как радиолокационная станция, радиочастотный сканер, оптическая станция распознавания дронов, и средств противодействия — аппаратуры постановки заградительной помехи и комплекса подмены координат, рассказал он.

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В состав «Ступора», входят комплексы «Шторм» и «Штиль», способные обнаруживать и захватывать цель на расстоянии свыше 5 км, рассказал Кустарев. Также в него включены системы подавления дронов «Парс», которые могут нейтрализовать беспилотник на расстоянии до 2 км за счет «купола» или узким лучом направленного действия.

Объединить в систему устройства, работающие на различных принципах, разработчики смогли с помощью собственного программного обеспечения, продолжил Кустарев. В результате повысилась степень надежности системы и сократилось количество ложных срабатываний, пояснил он.

«Ступор» способен работать без помощи оператора комплекса за счет применения искусственного интеллекта, предусмотренного программным обеспечением, сообщил Кустарев. «Отчетная и архивная информация о событиях может выгружаться прямо на телефон. Кроме того, имеется возможность интегрировать в нашу систему средства обнаружения и противодействия других производителей», — пояснил собеседник агентства.

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