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Военная операция на Украине ,  
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В России изобрели нейросеть для распознавания дронов и танков

Герман: в России создали нейросеть, распознающую танки Leopard и БМП Bradley
Сюжет
Военная операция на Украине

В России создали нейросеть для беспилотников всех типов НАКА, распознающую военную технику в зоне специальной операции на Украине, включая танки Leopard и БМП Bradley, сообщил «РИА Новости» гендиректор компании-разработчика «Хардберри-Русфактор» Алексей Герман.

«Мы написали программу, также для всех типов беспилотников, получившее название НАКА. <...> речь идет о нейросети, распознающей заданные объекты, в том числе технику противника», — пояснил Герман.

Гендиректор компании отметил, что нейросеть устанавливается на аппаратуру, на которую приходит видео с камер беспилотников — например, самолет может передать кадры на пульт оператора, и программа, внедренная в устройство, выделит область местности зеленым цветом и сообщит о нахождении в ней вражеской техники. НАКА способна рассчитывать вероятность определения той или иной боевой машины, показывая точные координаторы местонахождения.

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Теги
Нейросеть беспилотники Bradley танк Leopard Украина
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