Число пострадавших от взрыва в кафе в Дагестане возросло до шести

СК: количество пострадавших от взрыва газа в кафе в Дагестане возросло до шести

Количество пострадавших при взрыве газа в кафе в дагестанском селе Стальское возросло до шести, сообщили в управлении Следственного комитета по республике.

Всех пострадавших госпитализировали.

Инцидент произошел 1 октября в придорожном кафе. Предварительной причиной в ведомстве назвали неисправность газового котла. Возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности — часть 1 статьи 238 Уголовного кодекса.

Ранее МЧС сообщили, что после взрыва четверых человек госпитализировали в состоянии средней тяжести. В ведомстве уточнили, что горения после взрыва не последовало, однако в здании выбило стекла.

