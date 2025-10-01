 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Четыре человека пострадали при взрыве газа в придорожном кафе в Дагестане

Четыре человека пострадали при взрыве газа в придорожном кафе в Дагестане
Video

В населенном пункте Стальское Кизилюртовского района в Дагестане в результате взрыва бытового газа в придорожном кафе пострадали четыре человека, последующего горения не произошло, сообщила пресс-служба МЧС республики.

Пострадавших доставили в ЦГБ города Кизилюрта. Состояние пострадавших средней степени тяжести. В ведомстве уточнили, что в результате взрыва в здании кафе выбиты стекла, но само здание не разрушилось.

Судя по видео, опубликованному МЧС, на месте происшествия работают сотрудники пожарной службы и полиция.

В многоэтажке в Махачкале произошел взрыв газа
Общество

В марте 2025 года в столице Дагестана Махачкале произошел взрыв газа в одном из многоквартирных домов. По данным Минздрава, тогда пострадали два человека. В мэрии уточнили, что дом, в котором взорвался газ, не был введен в эксплуатацию и не должен быть заселен.

По информации МЧС, хлопок газа произошел на седьмом этаже 14-этажки на улице Гапцахской. После этого загорелась квартира. Подоспевшие на место спасатели эвакуировали из дома 150 жильцов.

