Военная операция на Украине
0

В ООН на вопрос об Украине сочли очевидным право людей говорить по-русски

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Каждый гражданин имеет право говорить на своем родном языке, заявил пресс-секретарь генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик на пресс-конференции.

Так он ответил на вопрос журналиста об отношении ООН к русскоязычным жителям Украины на фоне того, что языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская назвала рост русскоговорящего населения тревожным трендом.

«Для Генерального секретаря очевидно, что люди имеют неотъемлемое право говорить на своем языке и изучать свой родной язык», — сказал он.

Украинский омбудсмен рассказала о росте числа разговаривающих на русском
Политика
Фото:Алексей Фурман / Getty Images

В 2019 году на Украине вступил в силу закон, закрепивший за украинским исключительные права по сравнению с другими языками, которые используются в стране. По этому закону украинским языком должны владеть и использовать его при исполнении своих обязанностей все госчиновники, служащие, представители сфер торговли, обслуживания, образования, медицины, культуры и др. Кроме того, украинский язык закреплен как основной для киноиндустрии, книгопечатания и издательской деятельности.

При этом в ст. 10 Конституции Украины указано, что русскому и другим языкам нацменьшинств гарантируются свободное развитие, использование и защита. В июле 2025 года Ивановская предложила отменить особый статус русского языка. Свою инициативу она мотивировала стремлением «четко и последовательно формировать единое украиноязычное пространство».

