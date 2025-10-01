 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Днепре после зеленой вспышки произошли перебои со светом

Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

После того как в небе над Днепром произошла вспышка, в городе и соседней, подконтрольной Киеву части Запорожской области начались перебои со светом, сообщает «Суспільне».

Вспышка, как отмечает «24 канал», была видна во всем Днепре. «Фокус» сообщает, что во время ее появления взрывов в регионе не было. Компания «ДТЭК Днепровские электросети» сообщила «Суспільне», что повреждений или замыканий в энергосети тоже не фиксировали.

На опубликованных кадрах видно секундное сияние зеленого цвета. После этого фонари, освещающие дорогу, отключаются. Кадры, судя по публикациям указанных СМИ, засняли с разных ракурсов. «Фокус» также показал видео частично обесточенного торгового центра.

Гладков заявил о значительных перебоях в подаче света из-за удара ВСУ
Политика
Фото:Yauheni Kazlou / Shutterstock

Ранее, 28 сентября, Киев после серии взрывов оказался частично обесточен.

За день до этого в результате атаки Вооруженных сил Украины в Запорожской области кратковременно отключили электричество.

Полина Дуганова
вспышка Украина Днепр электричество
