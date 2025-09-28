 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

После взрывов часть Киева осталась без света

Сюжет
Военная операция на Украине
Киев, Украина
Киев, Украина (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

После серии взрывов Киев оказался частично обесточен, сообщает пресс-служба украинского энергохолдинга ДТЭК в телеграм-канале.

«Часть жителей остались без электроснабжения. Как только энергетики получили разрешение от военных и спасателей, сразу перезаживили все дома на резервные линии на время ремонтов», — говорится в публикации.

В пресс-службе ДТЭК также указали, что свет уже вернули 2 тыс. семей, работы продолжаются.

В Киеве после взрывов произошли пожары
Политика
Киев, Украина

В ночь на 28 сентября о взрывах сообщили «РБК Украина» и «24 канал». По данным «РБК Украина», в 4:31 мск сигнал воздушной тревоги действовал на большей части территории Украины, включая Киевскую область.

Песков описал реакцию на возможный удар Киева по Кремлю
Политика
Дмитрий Песков

Накануне, 27 сентября, в Запорожской области кратковременно отключили электричество в результате атаки Вооруженных сил Украины на энергетические объекты.

Ранее, 8 сентября, в Киевской области один из объектов тепловой генерации подвергся атаке. «Страна» тогда сообщила, что под удар попал район Трипольской ТЭС под Киевом. После — в Киевской области и некоторых районах украинской столицы начались перебои с энергоснабжением.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Украина Киев электричество
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Молдавская полиция перекрыла мост в город в Приднестровье Общество, 20:06
После взрывов часть Киева осталась без света Политика, 20:00
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
ЦСКА одержал первую разгромную победу в сезоне КХЛ Спорт, 19:51
Супруги в Тверской области насмерть отравились грибами Общество, 19:51
Гладков заявил о значительных перебоях в подаче света из-за удара ВСУ Политика, 19:44
Вэнс призвал Россию «проснуться» и «принять реальность» по Украине Политика, 19:36
Умер бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Аракистайн Спорт, 19:35
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:23
Прощание с Тиграном Кеосаяном. Фоторепортаж Общество, 19:19 
WP узнала о решении Трампа поехать на встречу генералов с Хегсетом Политика, 19:07
Аутсайдер РПЛ прервал пятиматчевую серию поражений Спорт, 19:01
Ученые зафиксировали на Солнце мощнейшую за три месяца вспышку Общество, 18:56