После взрывов часть Киева осталась без света
После серии взрывов Киев оказался частично обесточен, сообщает пресс-служба украинского энергохолдинга ДТЭК в телеграм-канале.
«Часть жителей остались без электроснабжения. Как только энергетики получили разрешение от военных и спасателей, сразу перезаживили все дома на резервные линии на время ремонтов», — говорится в публикации.
В пресс-службе ДТЭК также указали, что свет уже вернули 2 тыс. семей, работы продолжаются.
В ночь на 28 сентября о взрывах сообщили «РБК Украина» и «24 канал». По данным «РБК Украина», в 4:31 мск сигнал воздушной тревоги действовал на большей части территории Украины, включая Киевскую область.
Накануне, 27 сентября, в Запорожской области кратковременно отключили электричество в результате атаки Вооруженных сил Украины на энергетические объекты.
Ранее, 8 сентября, в Киевской области один из объектов тепловой генерации подвергся атаке. «Страна» тогда сообщила, что под удар попал район Трипольской ТЭС под Киевом. После — в Киевской области и некоторых районах украинской столицы начались перебои с энергоснабжением.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
