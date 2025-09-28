После взрывов часть Киева осталась без света

Киев, Украина (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

После серии взрывов Киев оказался частично обесточен, сообщает пресс-служба украинского энергохолдинга ДТЭК в телеграм-канале.



«Часть жителей остались без электроснабжения. Как только энергетики получили разрешение от военных и спасателей, сразу перезаживили все дома на резервные линии на время ремонтов», — говорится в публикации.

В пресс-службе ДТЭК также указали, что свет уже вернули 2 тыс. семей, работы продолжаются.

В ночь на 28 сентября о взрывах сообщили «РБК Украина» и «24 канал». По данным «РБК Украина», в 4:31 мск сигнал воздушной тревоги действовал на большей части территории Украины, включая Киевскую область.

Накануне, 27 сентября, в Запорожской области кратковременно отключили электричество в результате атаки Вооруженных сил Украины на энергетические объекты.

Ранее, 8 сентября, в Киевской области один из объектов тепловой генерации подвергся атаке. «Страна» тогда сообщила, что под удар попал район Трипольской ТЭС под Киевом. После — в Киевской области и некоторых районах украинской столицы начались перебои с энергоснабжением.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.