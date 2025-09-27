Запорожская область осталась без света из-за атаки беспилотников

Электричество кратковременно отключили в Запорожской области в результате атаки Вооруженных сил Укрианы (ВСУ) на энергетические объекты, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

«Электроснабжение будет восстановлено в течение двух часов», — написал он в 21:05 мск.

Губернатор добавил, что оперативные бригады проводят переключение на резервные источники питания. На момент публикации глава Запорожской области не сообщал о восстановлении электроснабжения в регионе.

С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников.

За последние несколько месяцев Запорожская область неоднократно оставалась без света. Среди причин аварий власти региона называли удары ВСУ по энергетической инфраструктуре.

В середине августа Балицкий сообщил об отключении электроснабжения на всей территории Запорожской области в результате атаки беспилотника на высоковольтное оборудование.

Как уточнил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, отключение электричества затронуло в том числе Энергодар (рядом с ним находится Запорожская АЭС) и Мелитополь.