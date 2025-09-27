Запорожская область осталась без света из-за атаки беспилотников
Электричество кратковременно отключили в Запорожской области в результате атаки Вооруженных сил Укрианы (ВСУ) на энергетические объекты, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Евгений Балицкий.
«Электроснабжение будет восстановлено в течение двух часов», — написал он в 21:05 мск.
Губернатор добавил, что оперативные бригады проводят переключение на резервные источники питания. На момент публикации глава Запорожской области не сообщал о восстановлении электроснабжения в регионе.
С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников.
За последние несколько месяцев Запорожская область неоднократно оставалась без света. Среди причин аварий власти региона называли удары ВСУ по энергетической инфраструктуре.
В середине августа Балицкий сообщил об отключении электроснабжения на всей территории Запорожской области в результате атаки беспилотника на высоковольтное оборудование.
Как уточнил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, отключение электричества затронуло в том числе Энергодар (рядом с ним находится Запорожская АЭС) и Мелитополь.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов
Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне
Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину
Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации
CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»
Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки
WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%
Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов