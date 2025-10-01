 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп объявил удары по Катару угрозой безопасности США

В США признали угрозой безопасности для страны нападение на Катар
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Ken Cedeno / Reuters)

Любое вооруженное нападение на территорию, суверенитет или критически важную инфраструктуру Катара будет рассматриваться как угроза безопасности США, следует из указа, подписанного президентом страны Дональдом Трампом. Документ опубликован на сайте Белого дома.

«В случае такого нападения Соединенные Штаты примут все законные и соответствующие меры, включая дипломатические, экономические и при необходимости военные, для защиты интересов Соединенных Штатов и государства Катар и для восстановления мира и стабильности», — говорится в тексте документа.

В тексте указа констатируется, что на протяжении многих лет Соединенные Штаты и Катар связывают тесное сотрудничество, общие интересы и прочные межвоенные отношения. Катар, размещая американский военный контингент и обеспечивая ключевые операции безопасности, выступает союзником США в поддержании региональной и глобальной стабильности.

В качестве ответа на сохраняющиеся внешние угрозы в адрес Катара в указе закреплена политика США, направленная на гарантирование безопасности и территориальной целостности Катара от внешней агрессии.

Нетаньяху извинился перед премьером Катара за удар по Дохе
Политика
Биньямин Нетаньяху

Израиль ударил по столице Катара Дохе 9 сентября, в результате чего погиб один катарский военнослужащий. Целью удара была верхушка группировки ХАМАС, и «ничего больше», заявил ранее Нетаньяху в интервью Fox News. Катар подтвердил, что удар был нанесен в Дохе по зданию, где проживали несколько членов политбюро ХАМАС, но осудил действия Израиля. Премьер Аль Тани счел их предательством и «государственным терроризмом».

Позже Нетаньяху извинился перед Катаром за удар по Дохе в ходе телефонного разговора с катарским премьером. Звонок состоялся во время встречи Нетаньяху с Трампом в Белом доме 29 сентября.

На этих переговорах Трамп обнародовал план из 20 пунктов по завершению войны в Газе. Финальный вариант отличается от опубликованного ранее в The Times of Israel — из него исключено положение об отказе Израиля от новых ударов по Катару (вероятно, его убрали за ненадобностью после разговора между Нетаньяху и Аль Тани). О наличии этого пункта ранее писал Axios.

