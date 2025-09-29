Нетаньяху извинился перед премьером Катара за удар по Дохе

Премьер Израиля принес извинения в телефонном разговоре с катарским премьером. Звонок состоялся во время встречи Нетаньяху с Трампом в Белом доме

Биньямин Нетаньяху (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху извинился перед Катаром за удар по Дохе, сообщают Channel 12 и журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Нетаньяху провел телефонный разговор с катарским премьером Мухаммедом бен Абдель Рахманом бен Джассимом Аль Тани, в ходе которого принес извинения за нарушение суверенитета страны. Он также выразил сожаление из-за гибели сотрудника службы безопасности при атаке.

Позднее источник Reuters уточнил, что звонок Аль Тани состоялся во время встречи Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Другой источник сообщил, что там же находится катарская рабочая группа по переговорам о прекращении огня в секторе Газа. Перед приездом израильского премьера в Вашингтон американский лидер поговорил по телефону с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Целью удара Израиля по Катару в начале сентября была группировка ХАМАС, и «ничего больше», заявил ранее Нетаньяху в интервью Fox News. По его словам, Израиль напал не на Катар, так же как США «напали не на Пакистан, когда уничтожали бен Ладена». Основатель «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в России) Усама бен Ладен был убит во время спецоперации США в Пакистане в мае 2011 года.

Израильская армия сообщала, что удар был нанесен по членам ХАМАС, которые руководили операциями во время нападения на Израиль осенью 2023 года. Целью были глава политбюро ХАМАС Халед Машаль, лидер группировки в секторе Газа Халиль аль-Хайя, а также член движения Захер Джабарин.

Катар подтвердил, что удар был нанесен в Дохе по зданию, где проживали несколько членов политбюро ХАМАС, но осудил действия Израиля. Премьер Аль Тани счел их предательством и «государственным терроризмом», а обвинения в «укрывательстве террористов» — безрассудными.

После атаки Катар, который был одной из ключевых площадок и посреднических стран в переговорном процессе между Израилем и ХАМАС наряду с Египтом и США, приостановил посреднические усилия и потребовал извинений от Израиля для их возобновления.

Как писал Axios, мирный план президента США по прекращению войны в секторе Газа, в частности, содержит пункт о запрете на удары Израиля по Катару в будущем.