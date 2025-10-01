 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

СК попросил заочно арестовать журналистку Ратникову по делу о фейках

Следствие попросило заочно арестовать ведущую «Дождя» Валерию Ратникову
В сентябре МВД объявило Ратникову в розыск. Летом СК завел дело о фейках про армию и о неисполнении обязанностей иноагентов. По нему проходят главред «Дождя» Тихон Дзядко и ведущие Ратникова и Екатерина Котрикадзе
Валерия Ратникова
Валерия Ратникова (Фото: la.ratnikova / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Следствие попросило заочно арестовать ведущую телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной организацией) Валерию Ратникову (внесена в реестр иноагентов) по уголовному делу о распространении фейков о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК), следует из картотеки Головинского районного суда Москвы.

На ведущего «Дождя» составили протокол из-за нежелательной организации
Политика
Михаил Шевелев

В июле СК завел дело о фейках про армию и о неисполнении обязанностей иноагентов на главного редактора «Дождя» Тихона Дзядко (признан Минюстом иноагентом), а также на ведущих Ратникову и Екатерину Котрикадзе (также внесена в реестр иноагентов). Журналисты объявлены в розыск.

Минюст внес Ратникову в реестр иноагентов в декабре 2023 года, объяснив это тем, что она «распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также Вооруженных Сил Российской Федерации».

Денис Пантелеев Денис Пантелеев, Елена Чернышова
