Дума запретила школьникам использовать телефоны на уроках

Парламентарии одобрили законопроект, запрещающий школьникам пользоваться телефонами на уроках. Депутаты считают, что это повысит авторитет педагогов. Теперь документ должны утвердить в Совфеде

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Госдума одобрила в окончательном чтении проект изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», согласно которым школьникам запретят использовать мобильные телефоны во время уроков, кроме ситуаций, связанных с опасностью для жизни и здоровья, а также предусмотренных программой случаев. Карточка документа опубликована в электронной базе Думы. Теперь законопроект должен одобрить Совфед.

«Реализация данного положения позволит минимизировать факторы отвлечения внимания обучающихся во время проведения учебных занятий», — говорится в пояснительной записке.

Законопроект также устанавливает «ряд изменений, направленных на повышение авторитета педагогической профессии» и усиливает «главенствующую роль педагога в процессе обучения и воспитания в образовательной организации».

«Для экстренной связи телефон, конечно, может присутствовать у ребенка или просто для связи с родителями на перемене. Все, что касается учебного процесса и учебной программы, — без телефонов», — пояснил министр просвещения Сергей Кравцов. Он, однако, уверял, что «речь не идет ни о каких запретах».

Соавтор закона Ольга Казакова отметила, что документ не уточняет, где школьники будут должны оставлять телефоны — в раздевалке, фойе, классе или других местах, это должны определить сами педагоги вместе с родителями.

«Принятие закона повысит авторитет учителя, будет способствовать живому общению в классе», — считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Общий запрет на использование мобильных телефонов на уроках Минпросвещения ввело с 1 сентября 2022 года.