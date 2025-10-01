Причиной пожара на НПЗ в Ярославле назвали возгорание оборудования
Причиной пожара на территории нефтеперерабатывающего завода в Ярославле стало возгорание оборудования, которое не повлияло на работу предприятия, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
В пресс-службе предприятия агентству также сообщили, что возгорание на территории НПЗ ликвидировано, завод работает в штатном режиме.
По данным МЧС, площадь пожара составляла 200 кв. м., в тушении пожара были задействованы 14 машин и 65 человек личного состава. Пострадавших в результате пожара нет.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев ранее сообщил, что пожар не связан с атакой беспилотников и носит техногенный характер.
«Атак БПЛА сегодня зафиксировано не было», — уточнил он.
Минобороны также не сообщало об отражении атак дронов над регионом. За прошедшую ночь было перехвачено и сбито 20 беспилотников над четырьмя регионами России, больше всего — над Белгородской и Ростовской областями (по восемь), сообщили ранее в ведомстве.
