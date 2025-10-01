Площадь пожара на территории НПЗ в Ярославле составила 200 кв. м

МЧС рассказало подробности пожара на НПЗ в Ярославле

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Площадь пожара на территории НПЗ в Ярославле составляет 200 кв. м, возгорание локализовано, сообщили в региональном главке МЧС России. Пострадавших в пожаре нет.

«Силы и средства выехали автоматически по рангу пожара № 2. По прибытии ранг был повышен до 3», — говорится в сообщении.

В тушении задействованы 14 машин и 65 человек личного состава.

Сообщение о возгорании поступило в 6:28 мск. Губернатор Михаил Евраев сообщил, что пожар не связан с атакой дронов и носит техногенный характер. «Атак БПЛА сегодня зафиксировано не было», — уточнил он.