Афипский НПЗ загорелся из-за падения обломков дронов
Из-за падения фрагментов БПЛА произошел пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба оперштаба Кубани.
Обломки беспилотника упали на одну из установок, пострадавших нет, уточнили в пресс-службе.
«Произошло возгорание на площади 30 кв. метров, которое уже ликвидировали. На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении.
Материал дополняется
