В Московском военном округе призовут на службу более 30 тыс. человек
Военные комиссариаты Московского военного округа планируют до 31 декабря призвать на срочную военную службу более 30 тыс. человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу военного округа.
В пресс-службе добавили, что отправка граждан на военную службу начнется с 15 октября. Там также отметили, что сначала большинство призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность, после чего в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска.
Как рассказал ТАСС начальник отделения единого центра призыва военного комиссариата Москвы Максим Куницын, из столицы на военную службу будут отправлены свыше 9 тыс. человек. По его словам, основная часть призывников будут проходить службу в регионах, входящих в Московский военный округ.
Осенний призыв на военную службу стартовал в среду, 1 октября, он продлится до 31 декабря. На военную службу должны призвать 135 тыс. человек, следует из указа президента России Владимира Путина.
В эту призывную кампанию будут использоваться электронные повестки и Единый реестр воинского учета. При этом в четырех регионах — в Москве, Рязанской, Сахалинской областях и Республике Марий Эл — повестки будут отправляться только в электронном виде.
Срок службы составляет 12 месяцев, начиная с прибытия на сборный пункт и заканчивая исключением из списков части. В Генштабе отмечали, что призывники не будут привлекаться к выполнению заданий в рамках военной операции на Украине.
