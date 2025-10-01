 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
В Московском военном округе призовут на службу более 30 тыс. человек

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Военные комиссариаты Московского военного округа планируют до 31 декабря призвать на срочную военную службу более 30 тыс. человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу военного округа.

В пресс-службе добавили, что отправка граждан на военную службу начнется с 15 октября. Там также отметили, что сначала большинство призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность, после чего в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска.

Как рассказал ТАСС начальник отделения единого центра призыва военного комиссариата Москвы Максим Куницын, из столицы на военную службу будут отправлены свыше 9 тыс. человек. По его словам, основная часть призывников будут проходить службу в регионах, входящих в Московский военный округ.

Осенний призыв на военную службу стартовал в среду, 1 октября, он продлится до 31 декабря. На военную службу должны призвать 135 тыс. человек, следует из указа президента России Владимира Путина.

В эту призывную кампанию будут использоваться электронные повестки и Единый реестр воинского учета. При этом в четырех регионах — в Москве, Рязанской, Сахалинской областях и Республике Марий Эл — повестки будут отправляться только в электронном виде.

Срок службы составляет 12 месяцев, начиная с прибытия на сборный пункт и заканчивая исключением из списков части. В Генштабе отмечали, что призывники не будут привлекаться к выполнению заданий в рамках военной операции на Украине.

