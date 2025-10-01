США подали иск о лишении гражданства против украинского торговца оружием

Министерство юстиции США подало иск о лишении приобретенного гражданства Соединенных Штатов против уроженца Украины Владимира Волгаева, сообщает пресс-служба ведомства. По данным Минюста, украинец скрыл свое участие в схеме по нелегальной отправке за рубеж более тысячи комплектующих к огнестрельному оружию.

Согласно материалам ведомства, Волгаев получил гражданство США 11 января 2016 года, скрыв сведения о своей незаконной деятельности во время подачи заявления на натурализацию.

С 2011 года и в течение двух лет после получения гражданства Волгаев занимался покупкой, упаковкой и контрабандой деталей оружия для отправки в Украину и Италию. С 2013 года он также занижал данные о доходах и имуществе при оформлении федеральных жилищных пособий, в результате чего незаконно получал выплаты. В 2020 году федеральный суд признал его виновным по этим эпизодам.

«Мы не будем вознаграждать такое поведение, позволяя этому человеку сохранить гражданство США, которое не должно было быть предоставлено ему изначально», — заявил помощник генпрокурора Бретт Шумейт.

Это одиннадцатый иск о лишении гражданства, инициированный ведомством с 20 января 2025 года.

В июле Минюст США заявил об усилении политики денатурализации граждан с приобретенным гражданством за совершенные преступления.

В меморандуме ведомства говорится, что Минюст будет заводить дела о лишении приобретенного гражданства во всех случаях, когда это позволяет закон и имеются доказательства.

В число преступлений, за совершение которых может грозить лишение приобретенного гражданства США, входят преступления, создающие угрозу национальной безопасности, военные преступления, пособничество преступным группировкам, торговля людьми, сексуальные или насильственные преступления, финансовые махинации в отношении Соединенных Штатов и мошенничество, получение гражданства коррупционным путем и другие.