 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

США усилят политику лишения гражданства за преступления

Минюст США активнее будет заводить дела о лишении гражданства против уличенных в преступлениях — терроризме, пытках, насилии, мошенничестве, а также любых других, которые будут считаться «достаточно важными для рассмотрения»

США решили уделить приоритетное внимание денатурализации граждан с приобретенным гражданством, совершившим преступления, говорится в меморандуме Минюста страны.

«Преимущества лишения гражданства включают возможность государства отозвать гражданство у лиц, совершивших военные преступления, внесудебные убийства или другие серьезные нарушения прав человека; удалять натурализованных преступников, членов банд или любые лица, осужденные за преступления, которые представляют постоянную угрозу для США; а также предотвращать возвращение осужденных террористов на территорию США или их международные поездки по американскому паспорту», — сказано в документе.

Минюст намерен заводить дела о денатурализации во всех случаях, когда это позволяет закон и когда имеются доказательства.

В числе преступлений, за совершение которых может грозить лишение гражданства, названы:

  • преступления, создающие угрозу национальной безопасности: терроризм, шпионаж и т.д.;
  • военные преступления, совершение пыток и т.п.;
  • пособничество преступным группировкам, транснациональным преступным организациям и наркокартелям;
  • торговля людьми, сексуальные или насильственные преступления;
  • финансовые махинации в отношении США и мошенничество;
  • получение гражданства коррупционным путем;
  • а также «любые другие дела, переданные в гражданский отдел, [рассматривающий дела по натурализации], которые отдел считает достаточно важными для рассмотрения».

Трамп посетил окруженный аллигаторами изолятор для мигрантов
Политика
Дональд Трамп

The Washington Post отмечает, что возможность денатурализации в США за преступления существует давно, но такие случаи были редкостью. В прошлом правительство применяло эту практику в отношении совершивших военные преступления, в частности бывших нацистов. За 199–-2017 годы было возбуждено около 300 таких дел. Кроме того, внимание уделяли тем, кто получил гражданство по поддельным документам, предоставив фальшивые сведения и т.д.

Во время первого срока президента Дональда Трампа власти также пытались приоритизировать дела по натурализации, но им не хватало ресурсов. Теперь президент вновь декларирует ужесточение иммиграционной политики и идет на другие меры — например, во Флориде открыли центр для задержанных мигрантов среди водно-болотных угодий, в которых обитают аллигаторы и питоны.

Читайте РБК в Telegram.

Минтруд показал проект календаря выходных дней в 2026 году

«Яндекс» отменил плату за большинство функций нейросети «Алиса»

С «Газпрома» предложили снять налоговую нагрузку по долгам Nord Stream 2

Трамп начал продавать духи в честь своих побед на выборах

Трамп заявил, что без субсидий Маску пришлось бы вернуться из США в ЮАР

Половина россиян назвала предосудительным свидание ради ужина

Верховный суд разъяснил, как делится купленная до брака квартира

В Госдуме объяснили, кто мог распространить слухи о заморозке вкладов

Уголовное дело против Ильи Варламова передано в суд

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
лишение гражданства США мигранты
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп посетил окруженный аллигаторами изолятор для мигрантов
Политика
В Сиэтле акция против миграционной политики Трампа переросла в беспорядки
Политика
Time посвятил обложку протестам против миграционной политики Трампа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 92,74 (+0,48) Инвестиции, 01 июл, 20:05 Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 78,42 (-0,11) Инвестиции, 01 июл, 20:05
Володин назвал число установивших самозапрет на кредиты россиян Политика, 09:01
4 отрасли, где применяются большие языковые модели РБК и GigaChat, 09:00
В сфере IT легче найти работу через техподдержку. Как туда устроитьсяПодписка на РБК, 08:53
Politico узнала, что Британия и ФРГ заключат пакт с пунктом об обороне Политика, 08:36
ФАС возбудила 21 дело в отношении торговой сети «Светофор» Бизнес, 08:33
Что стоит учитывать бизнесу при подключении к эквайрингу: подводные камниПодписка на РБК, 08:30
Институт Минпросвещения ответил на обвинение в «отказе от инклюзии» Общество, 08:10
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Самый молодой миллиардер и любимец Цукерберга: кто такой Александр ВанПодписка на РБК, 08:10
Как заправляться на 5 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil, 08:05
ФНС оценила эффект переноса премий из-за налогов. Каковы риски бизнесаПодписка на РБК, 08:00
Команда Трампа предложила разместить штаб ФБР в бывшем офисе USAID Политика, 07:59
США усилят политику лишения гражданства за преступления Общество, 07:54
Ночью в России уничтожили пять украинских дронов Политика, 07:36
«Финам» запустил опционы на фонды, инвестирующие в Dogeсoin и Toncoin Инвестиции, 07:30