США усилят политику лишения гражданства за преступления

Минюст США активнее будет заводить дела о лишении гражданства против уличенных в преступлениях — терроризме, пытках, насилии, мошенничестве, а также любых других, которые будут считаться «достаточно важными для рассмотрения»

США решили уделить приоритетное внимание денатурализации граждан с приобретенным гражданством, совершившим преступления, говорится в меморандуме Минюста страны.

«Преимущества лишения гражданства включают возможность государства отозвать гражданство у лиц, совершивших военные преступления, внесудебные убийства или другие серьезные нарушения прав человека; удалять натурализованных преступников, членов банд или любые лица, осужденные за преступления, которые представляют постоянную угрозу для США; а также предотвращать возвращение осужденных террористов на территорию США или их международные поездки по американскому паспорту», — сказано в документе.

Минюст намерен заводить дела о денатурализации во всех случаях, когда это позволяет закон и когда имеются доказательства.

В числе преступлений, за совершение которых может грозить лишение гражданства, названы:

преступления, создающие угрозу национальной безопасности: терроризм, шпионаж и т.д.;

военные преступления, совершение пыток и т.п.;

пособничество преступным группировкам, транснациональным преступным организациям и наркокартелям;

торговля людьми, сексуальные или насильственные преступления;

финансовые махинации в отношении США и мошенничество;

получение гражданства коррупционным путем;

а также «любые другие дела, переданные в гражданский отдел, [рассматривающий дела по натурализации], которые отдел считает достаточно важными для рассмотрения».

The Washington Post отмечает, что возможность денатурализации в США за преступления существует давно, но такие случаи были редкостью. В прошлом правительство применяло эту практику в отношении совершивших военные преступления, в частности бывших нацистов. За 199–-2017 годы было возбуждено около 300 таких дел. Кроме того, внимание уделяли тем, кто получил гражданство по поддельным документам, предоставив фальшивые сведения и т.д.

Во время первого срока президента Дональда Трампа власти также пытались приоритизировать дела по натурализации, но им не хватало ресурсов. Теперь президент вновь декларирует ужесточение иммиграционной политики и идет на другие меры — например, во Флориде открыли центр для задержанных мигрантов среди водно-болотных угодий, в которых обитают аллигаторы и питоны.