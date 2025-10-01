В Госдуме предложили ввести федеральную выплату ко Дню пожилого человека
Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили ввести единовременную федеральную выплату для пенсионеров от 70 лет в размере пяти тысяч руб., приурочив ее к Дню пожилого человека. С этой инициативой они обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщили «РИА Новости».
Авторами обращения стали лидер партии Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
Как отметил Миронов, сейчас подобные выплаты существуют не во всех российских регионах, а их размеры и условия значительно различаются по стране. В некоторых субъектах выплачиваются значительные суммы, в других — подобная поддержка отсутствует. По его словам, такая ситуация создает неравные условия для пенсионеров, которые зачастую имеют равные заслуги перед страной, но проживают в разных регионах.
«Нужно вводить федеральную выплату. Она будет свидетельствовать о внимании и уважении к каждому пенсионеру старше 70 лет вне зависимости от экономических возможностей территорий», — заявил парламентарий.
Лантратова, в свою очередь, отметила, что такая мера поддержки поможет пожилым людям оплатить лекарства и коммунальные услуги. Также она подчеркнула важность единых стандартов социальной помощи.
Международный день пожилых людей отмечают 1 октября по инициативе ООН. Ранее в Госдуме заявили, что в некоторых регионах России ко Дню пожилого человека пенсионеры получат разовые выплаты, но на федеральном уровне подобных мер не предусмотрено.
По словам главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова, такие выплаты есть в Ненецком автономном округе (от 5 до 16 тыс. руб.), Приморье (по 1 тыс. руб.), Ярославской, Рязанской (539,4 руб.) и Челябинской (800 руб.) областях, а также на Ямале. В Москве эти выплаты не запланированы.
