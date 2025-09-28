 Перейти к основному контенту
Пенсии в 2025 году⁠,
0

В Совфеде напомнили, кому повысят пенсии до конца года

Косихина: военным пенсионерам и сотрудникам силовых ведомств поднимут пенсии
Сюжет
Пенсии в 2025 году

До конца 2025 года части граждан повысят пенсии, напомнила член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина в разговоре с «РИА Новости».

В частности, с 1 октября повышение пенсии на 7,6% коснется военных пенсионеров и бывших сотрудников силовых ведомств.

«Повышение затронет оклады по воинским должностям и воинским званиям военнослужащих, проходящих службу по контракту и по призыву, сотрудников Росгвардии, МВД, ФСИН, Федеральной противопожарной службы, таможенных органов и начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи», — пояснила сенатор.

Повышение связано с индексацией окладов: пенсии вырастут соответственно, поскольку формула для их расчета напрямую привязана к размерам базового денежного довольствия.

Также, по словам Косихиной, увеличение выплат ждет тех, кому в сентября исполняется 80 лет — они будут получать надбавку в размере 10 221,70 руб. Такая сумма складывается из фиксированной доплаты к страховой пенсии — 8907,70 руб., и надбавки за уход — 1314 руб.

Путин назвал альтернативу ежеквартальной индексации пенсии
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Постановление об индексации пенсий на 7,6% было подписано 10 сентября. Изначально, согласно апрельским поправкам, размер окладов и пенсий военных и силовиков планировали проиндексировать на 4,5%. Однако позже Минобороны предложило увеличить коэффициент индексации до 1,076, то есть до 7,6%.

В 2026 году индексация страховых пенсий в России будет проходить в два этапа. На первом этапе пенсия будет увеличена на уровень инфляции, а на втором этапе размер выплат увеличится в зависимости от доходов Социального фонда.

