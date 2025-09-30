Пенсионерам напомнили о выплатах ко Дню пожилого человека

Фото: Елена Майорова / Global Look Press

В некоторых регионах России ко Дню пожилого человека пенсионеры получат разовые выплаты, но на федеральном уровне подобных мер не предусмотрено, заявил «РИА Новости» глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Такие выплаты есть в Ненецком автономном округе, Приморье, Ярославской, Рязанской и Челябинской областях, а также на Ямале, добавил депутат.

В Москве эти выплаты не запланированы. Они распределены по отдельным программам поддержки пожилых граждан и чаще всего приходят автоматически и без подачи заявки.

Нилов уточнил, что размеры выплаты и условия ее получения зависят от возможностей и социальных программ конкретного региона. Среди других мер поддержки представителей старшего поколения — организация праздничных мероприятий, вручение подарков. Особое внимание власти уделяют ветеранам Великой Отечественной войны и их близким, блокадникам и детям войны.

«Поддержка таких уязвимых категорий, как пожилые граждане, должна быть беспрерывной и не ограничиваться рамками профильных госпрограмм, тем более что для некоторых категорий нет единого подхода; как с детьми войны — от региона к региону их поддержка различается», — считает он.

Например, в 2025 году в Приморском крае пенсионерам ко Дню пожилого человека выплатят по 1 тыс. руб., в Ненецком автономном округе — от 5 тыс. до 16 тыс. руб. В Челябинской области предусмотрена выплата в размере 800 руб. В Рязанской области действует ежегодная мера финподдержки 539,24 руб.

Международный день пожилых людей отмечают 1 октября по инициативе ООН. Эксперты указывают на беспрецедентное увеличение числа лиц пожилого возраста. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 2050 году численность представителей населения старше 60 лет удвоится, достигнув 2 млрд человек по всему миру.

В России каждый четвертый житель будет старше 60 уже через пять лет, прогнозирует Минздрав России. По его расчетам, почти через 20 лет таких россиян будет более 30% от всего населения страны.