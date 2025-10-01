FT узнала об обысках в офисах французской Sanofi по антимонопольному делу

Еврокомиссия провела обыски в офисах одной из фармацевтических компаний в рамках расследования возможных нарушений антимонопольного законодательства Евросоюза, сообщает Financial Times со ссылкой на заявление ЕК.

Наименование компании в Брюсселе не раскрыли, но представители французской фармацевтической компании Sanofi, входящей в число ведущих мировых производителей лекарств и вакцин, подтвердили факт визитов представителей регулятора в ее офисы во Франции и Германии.

Проверки связаны с подозрениями в злоупотреблении доминирующим положением на рынке сезонных вакцин от гриппа. В ЕК уточнили, что речь идет об «исключающих практиках, которые могут приравниваться к недобросовестной дискредитации конкурентов».

«Sanofi уверена, что соблюдает все применимые правила и нормы», — заявили представители компании и отметили свою готовность к сотрудничеству с ЕК.

В случае подтверждения нарушений компаниям-нарушителям грозят штрафы до 10% от мирового годового оборота. Как отмечает FT, Sanofi является одним из крупнейших производителей сезонных вакцин от гриппа наряду с GSK и CSL Seqirus.

По информации издания, в середине сентября суд обязал компанию Sanofi выплатить $177 млн в качестве компенсации ущерба национальному фонду медстрахования Франции за антиконкурентную практику, связанную с препаратом для разжижения крови Plavix. В Sanofi анализируют решение суда и рассматривают возможность подачи апелляции в Верховный суд Франции.