FT узнала об обысках в офисах французской Sanofi по антимонопольному делу
Еврокомиссия провела обыски в офисах одной из фармацевтических компаний в рамках расследования возможных нарушений антимонопольного законодательства Евросоюза, сообщает Financial Times со ссылкой на заявление ЕК.
Наименование компании в Брюсселе не раскрыли, но представители французской фармацевтической компании Sanofi, входящей в число ведущих мировых производителей лекарств и вакцин, подтвердили факт визитов представителей регулятора в ее офисы во Франции и Германии.
Проверки связаны с подозрениями в злоупотреблении доминирующим положением на рынке сезонных вакцин от гриппа. В ЕК уточнили, что речь идет об «исключающих практиках, которые могут приравниваться к недобросовестной дискредитации конкурентов».
«Sanofi уверена, что соблюдает все применимые правила и нормы», — заявили представители компании и отметили свою готовность к сотрудничеству с ЕК.
В случае подтверждения нарушений компаниям-нарушителям грозят штрафы до 10% от мирового годового оборота. Как отмечает FT, Sanofi является одним из крупнейших производителей сезонных вакцин от гриппа наряду с GSK и CSL Seqirus.
По информации издания, в середине сентября суд обязал компанию Sanofi выплатить $177 млн в качестве компенсации ущерба национальному фонду медстрахования Франции за антиконкурентную практику, связанную с препаратом для разжижения крови Plavix. В Sanofi анализируют решение суда и рассматривают возможность подачи апелляции в Верховный суд Франции.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным
Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам
Умер актер Геннадий Нилов
Опубликован план Трампа по прекращению израильского-палестинского конфликта
Президент Польши признался, что говорит с духом
Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию
Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине
Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы
Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов