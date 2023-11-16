Фармкомпания MSD из США отозвала регистрацию вакцины от ветрянки в России

Фармкомпания из США отозвала регистрацию вакцины от ветрянки в России

MSD отозвала регистрационное удостоверение вакцины «Варивакс». «Коммерсантъ» в июле прошлого года писал о прекращении ее поставок. Теперь в реестре есть только одна вакцина от ветрянки — «Варилрикс», отмечает «Фармвестник»

Фото: Lukas Schulze / DPA / ТАСС

Регистрация вакцины от ветряной оспы «Варивакс» производства американской фармкомпании MSD (Merck & Co.) отменена, следует из данных государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС). На отзыв регистрации обратил внимание «Фармацевтический вестник» (ФВ).

Решение было вынесено после подачи заявления владельцем регистрационного удостоверения, то есть регистрация была отозвана MSD.

Всего из ГРЛС на аналогичных основаниях исключили девять регистрационных удостоверений: на препараты «Микомакс», «Офлоксацин Санофи», «Солиан» в форме раствора для приема внутрь и «Уротол» компании «Санофи Россия»; «Кубицин» MSD, «Каптоприл» от «Нижфарма», «Капецитовер» от «Верофарма» и «Валсартан-Гидрохлоротиазида» от «Акрихина».

Теперь в реестре осталась только одна вакцина от оспы, «Варилрикс» от британской компании GSK, отмечает ФВ.

В июле прошлого года «Коммерсантъ» сообщил, что MSD прекратила поставки в Россию вакцин против ветряной оспы, а также кори, краснухи и паратита. Газета писала со ссылкой на данные RNC Pharma, что в 2021 году продажи вакцины «Варивакс» в госсегменте и в рознице составляли почти 20% от общего объема поставок препарата.