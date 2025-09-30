 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Суд арестовал главу управления Росгвардии по Северной Осетии

Суд арестовал главу управления Росгвардии по Северной Осетии Голоту
Валерий Голота
Валерий Голота (Фото: Управление Федеральной службы войск национальной гвардии по Республике Северная Осетия-Алания)

Ленинский районный суд арестовал руководителя управления Росгвардии по Северной Осетии Валерия Голоту на один месяц 30 дней, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе судов региона.

Он будет находиться под стражей до 28 ноября.

Об аресте Голоты стало известно накануне. По данным ТАСС, его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере — ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса. Источник РБК подтвердил эту информацию, а также сообщил о том, что помимо Голоты задержаны и некоторые его подчиненные.

Задержан глава управления Росгвардии по Северной Осетии
Политика
Валерий Голота

Валерий Голота родился в 1967 году в городе Минеральные Воды. В 1988 году окончил Орджоникидзевское высшее военно-командное училище им. С.М. Кирова. В 2003 году окончил Московский гуманитарно-экономический институт (специальность — юрист). Главой управления Росгвардии по Северной Осетии Голоту назначили в сентябре 2021 года.

Ранее 29 сентября СК сообщил об аресте бывшего начальника вещевого управления департамента тылового обеспечения Росгвардии полковника Александра Бусыгина по обвинению в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственных контрактов — ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса.

В 2023–2024 годах Бусыгин контролировал исполнение многомиллионных контрактов на поставку «предметов со средствами личной гигиены» с АО «Дзержинская швейная фабрика «Русь». По версии следствия, он получил от фабрики взятку в размере 6 млн руб. «за осуществление общего покровительства». При этом контракты выполнены не были, и государству был причинен материальный ущерб, подчеркнули в СК.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным

Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам

Умер актер Геннадий Нилов

Опубликован план Трампа по прекращению израильского-палестинского конфликта

Президент Польши признался, что говорит с духом

Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию

Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине

Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Александра Озерова
Северная Осетия Росгвардия взяточничество арест
Материалы по теме
Задержан глава управления Росгвардии по Северной Осетии
Политика
Полковника Росгвардии арестовали за взятку от исполнителя госконтракта
Общество
Главу МЧС Кабардино-Балкарии задержали по делу о взятке
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 16:07
Кипр приостановил прием заявок на визу в России Общество, 21:23
Суд не отпустил Квинси Промеса из-под стражи до рассмотрения апелляции Спорт, 21:21
Умерла вдова режиссера Григория Чухрая Общество, 21:18
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:01
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 21:00
ВМС Швеции заинтересовались замеченным в перевозке урана судном из России Общество, 20:56
Суд арестовал главу управления Росгвардии по Северной Осетии Политика, 20:49
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
«М.Видео» заинтересовал JD.com. Зачем эта сделка китайскому ретейлеруПодписка на РБК, 20:42
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Трамп заявил, что Путин назвал США «самой горячей страной в мире» Политика, 20:27
ФРГ раскрыла роль задержанного в Польше украинца в подрыве Nord Stream Политика, 20:16
В МИДе призвали США держаться мирного курса по Украине Политика, 20:13
Что такое шатдаун в США: механизм, примеры и последствия База знаний, 20:13
Футболист сборной Украины стал одноклубником Кокорина Спорт, 20:06