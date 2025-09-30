Суд арестовал главу управления Росгвардии по Северной Осетии

Валерий Голота (Фото: Управление Федеральной службы войск национальной гвардии по Республике Северная Осетия-Алания)

Ленинский районный суд арестовал руководителя управления Росгвардии по Северной Осетии Валерия Голоту на один месяц 30 дней, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе судов региона.

Он будет находиться под стражей до 28 ноября.

Об аресте Голоты стало известно накануне. По данным ТАСС, его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере — ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса. Источник РБК подтвердил эту информацию, а также сообщил о том, что помимо Голоты задержаны и некоторые его подчиненные.

Валерий Голота родился в 1967 году в городе Минеральные Воды. В 1988 году окончил Орджоникидзевское высшее военно-командное училище им. С.М. Кирова. В 2003 году окончил Московский гуманитарно-экономический институт (специальность — юрист). Главой управления Росгвардии по Северной Осетии Голоту назначили в сентябре 2021 года.

Ранее 29 сентября СК сообщил об аресте бывшего начальника вещевого управления департамента тылового обеспечения Росгвардии полковника Александра Бусыгина по обвинению в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственных контрактов — ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса.

В 2023–2024 годах Бусыгин контролировал исполнение многомиллионных контрактов на поставку «предметов со средствами личной гигиены» с АО «Дзержинская швейная фабрика «Русь». По версии следствия, он получил от фабрики взятку в размере 6 млн руб. «за осуществление общего покровительства». При этом контракты выполнены не были, и государству был причинен материальный ущерб, подчеркнули в СК.