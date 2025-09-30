 Перейти к основному контенту
0

Главу МЧС Кабардино-Балкарии задержали по делу о взятке

Главу ГУ МЧС по КБР Надежина задержали по подозрению в получении взятки
Сотрудники МВД задержали генерал-майора внутренней службы Михаила Надежина — главу управления МЧС по Кабардино-Балкарии. Его подозревают в получении взятки 2 млн руб. за подписание документов по пожарной безопасности без проверок
Михаил&nbsp;Надежин
Михаил Надежин (Фото: МЧС России)

Начальника главка МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике (КБР) генерал-майора внутренней службы Михаила Надежина задержали по подозрению в получении взятки в сумме 2 млн руб. По месту жительства и работы задержанного проводятся обыски, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным источников ТАСС, следствие считает, что Надежин получил деньги от предпринимателя Анзора Ногмова, а взамен согласился без проведения фактических проверок подписать документы по пожарной безопасности.

По данным ЕГРЮЛ, до 2018 года Ногмов был учредителем ООО «Первый пожарный аудит». Организация ликвидирована.

Как полагают следователи, начальник главка согласовал договоры на обслуживание и обследование МЧС ряда предприятий ТЭК и промышленного комплекса.

Надежин руководит главком МЧС по республике с 2014 года. В 2006-м указом президента он был награжден медалью «За спасение погибавших».

РБК обратился за комментарием в пресс-службы СКР и регионального управления МЧС. В главке спасательного ведомства от комментариев отказались.

Ранее бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Илью Штокмана обвинили во взятке в размере 55 млн руб. «за способствование руководству строительной организации в заключении муниципальных контрактов».

