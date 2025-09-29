Полковника Росгвардии арестовали за взятку от исполнителя госконтракта
Суд поместил в СИЗО бывшего начальника вещевого управления департамента тылового обеспечения Росгвардии полковника Александра Бусыгина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственных контрактов (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса). Об этом сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления (ГВСУ) Следственного комитета России.
Как установило следствие, в 2023 году с АО «Дзержинская швейная фабрика «Русь» были заключены многомиллионные контракты на поставку «предметов со средствами личной гигиены». Контроль за исполнением контрактов был возложен на Бусыгина.
«В 2023–2024 годах Бусыгин получил от представителей фабрики взятку в размере 6 млн руб. за осуществление общего покровительства при исполнении государственных контрактов», — говорится в сообщении пресс-службы. Там отметили, что контракты не были выполнены и государству был причинен материальный ущерб.
В конце марта 2025 года в Москве был арестован начальник Главного центра информационных технологий Росгвардии Николай Чепкасов, ему вменяют ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере).
Через месяц в рамках того же уголовного дела задержали и отправили в СИЗО руководителя департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии генерал-майора Михаила Варенцова.
