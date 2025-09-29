Задержан глава управления Росгвардии по Северной Осетии
Глава управления Росгвардии по Республике Северная Осетия — Алания генерал-майор полиции Валерий Голота задержан по подозрению во взяточничестве, сообщил РБК источник.
По информации ТАСС, следственные действия связаны с уголовным делом о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Второй источник РБК, знакомый с ситуацией, заявил, что задержаны и некоторые подчиненные Голоты.
РБК направил запрос в пресс-службу управления Росгвардии по Республике Северная Осетия — Алания.
Валерий Голота родился в 1967 году в городе Минеральные Воды. В 1988 году окончил Орджоникидзевское высшее военно-командное училище им. С.М. Кирова. В 2003 году окончил Московский гуманитарно-экономический институт (специальность — юрист). Главой управления Росгвардии по Северной Осетии Голоту назначили в сентябре 2021 года.
Ранее 29 сентября СК сообщил об аресте бывшего начальника вещевого управления департамента тылового обеспечения Росгвардии полковника Александра Бусыгина по обвинению в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственных контрактов (ч. 6 ст. 290 УК).
В 2023–2024 годах Бусыгин контролировал исполнение многомиллионных контрактов на поставку «предметов со средствами личной гигиены» с АО «Дзержинская швейная фабрика «Русь». По версии следствия, он получил от фабрики взятку в размере 6 млн руб. «за осуществление общего покровительства».
При этом контракты выполнены не были и государству был причинен материальный ущерб, подчеркнули в СК.
