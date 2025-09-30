Суд арестовал напавшего на педагогов с ножом бывшего студента

Фото: Следственное управление СК России по Архангельской области и НАО / Telegram

В Архангельске арестовали 18-летний бывшего студента местного техникума, обвиняемого в покушении на убийство четырех человек. Соответствующая мера пресечения избрана судом. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Молодого человека обвиняют по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б», «и» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — покушение на убийство четырех лиц, одного из них — из хулиганских побуждений, троих — в связи с выполнением общественного долга.

По версии следствия, утром 29 сентября обвиняемый, вооруженный ножом, прошел в здание техникума, предъявив на проходной просроченный студенческий билет. Надев маску и перчатки, он направился в кабинет к своему бывшему куратору и нанес женщине не менее трех ножевых ранений.

При попытке покинуть здание ему преградила путь социальный педагог. Обвиняемый нанес ей проникающее ножевое ранение в грудь. При задержании учащимися техникума он пытался ударить ножом двоих из них, но молодые люди уклонились от ударов, обезоружили его и передали сотрудникам полиции.

Пострадавшим женщинам была своевременно оказана медицинская помощь. По данным на текущий момент, их состояние стабильное.

На допросе обвиняемый частично признал свою вину. Он рассказал следователям, что напал на бывшего куратора из мести: по его словам, она не одобрила его учебный проект, что привело к образованию академической задолженности.

Расследование установило, что молодой человек учился в техникуме с 2023 года, был переведен на второй курс несмотря на имевшуюся задолженность. После ухода в академический отпуск он продолжил обучение на первом курсе, но пропускал занятия и вновь заработал академические долги. Весной 2025 года, вскоре после совершеннолетия, он по собственной инициативе забрал документы из учебного заведения, но не сдал студенческий билет, который использовал, чтобы попасть в здание.

В рамках расследования по месту жительства обвиняемого проведен обыск, назначены необходимые экспертизы. Также возбуждено уголовное дело в отношении частной охранной организации, обеспечивавшей безопасность техникума, по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.