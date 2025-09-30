 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Суд арестовал напавшего на педагогов с ножом бывшего студента

Фото: Следственное управление СК России по Архангельской области и НАО / Telegram
Фото: Следственное управление СК России по Архангельской области и НАО / Telegram

В Архангельске арестовали 18-летний бывшего студента местного техникума, обвиняемого в покушении на убийство четырех человек. Соответствующая мера пресечения избрана судом. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Молодого человека обвиняют по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б», «и» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — покушение на убийство четырех лиц, одного из них — из хулиганских побуждений, троих — в связи с выполнением общественного долга.

По версии следствия, утром 29 сентября обвиняемый, вооруженный ножом, прошел в здание техникума, предъявив на проходной просроченный студенческий билет. Надев маску и перчатки, он направился в кабинет к своему бывшему куратору и нанес женщине не менее трех ножевых ранений.

При попытке покинуть здание ему преградила путь социальный педагог. Обвиняемый нанес ей проникающее ножевое ранение в грудь. При задержании учащимися техникума он пытался ударить ножом двоих из них, но молодые люди уклонились от ударов, обезоружили его и передали сотрудникам полиции.

В Архангельске рассказали о состоянии раненных экс-студентом учителей
Общество
Фото:СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Пострадавшим женщинам была своевременно оказана медицинская помощь. По данным на текущий момент, их состояние стабильное.

На допросе обвиняемый частично признал свою вину. Он рассказал следователям, что напал на бывшего куратора из мести: по его словам, она не одобрила его учебный проект, что привело к образованию академической задолженности.

Расследование установило, что молодой человек учился в техникуме с 2023 года, был переведен на второй курс несмотря на имевшуюся задолженность. После ухода в академический отпуск он продолжил обучение на первом курсе, но пропускал занятия и вновь заработал академические долги. Весной 2025 года, вскоре после совершеннолетия, он по собственной инициативе забрал документы из учебного заведения, но не сдал студенческий билет, который использовал, чтобы попасть в здание.

В рамках расследования по месту жительства обвиняемого проведен обыск, назначены необходимые экспертизы. Также возбуждено уголовное дело в отношении частной охранной организации, обеспечивавшей безопасность техникума, по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным

Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам

Умер актер Геннадий Нилов

Опубликован план Трампа по прекращению израильского-палестинского конфликта

Президент Польши признался, что говорит с духом

Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию

Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине

Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
убийство ранение колледж студенты Архангельск
Материалы по теме
Напавшего с ножом в техникуме в Архангельске обезвредили студенты
Общество
В Архангельске задержан экс-студент, напавший с ножом на педагогов. Видео
Общество
Бывший студент напал с ножом на преподавателей техникума в Архангельске
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 16:07
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 3,5 млн руб. Общество, 19:50
FT рассказала о причинах текучки топ-менеджеров в компаниях Маска Бизнес, 19:50
В ЦСКА положительно оценили решение CAS о компенсации тренеру Федотову Спорт, 19:50
Прокуратура потребовала признать экстремистской книгу Вишневского Политика, 19:44
Boeing приступил к разработке нового самолета на замену 737 MAX Бизнес, 19:43
Дрон повредил инфраструктурный объект в Белгородской области Политика, 19:42
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,9 Общество, 19:36
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:23
Акции «М.Видео» ускорили рост до 44% в ожидании возможной сделки с JD.com Инвестиции, 19:23
Аналитики призвали Трампа начать переговоры о «закрытии дверей» НАТО Политика, 19:21
Tether спрогнозировали статус одной из крупнейших в мире компаний Крипто, 19:20
Овечкин пропустит четвертый подряд предсезонный матч «Вашингтона» Спорт, 19:10
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:10
Суд в Москве заочно приговорил певицу Максакову к лишению свободы Общество, 19:07