Общество
0

Напавшего с ножом в техникуме в Архангельске обезвредили студенты

Фото: СК России
Фото: СК России

Напавшего на преподавателей колледжа в Архангельске бывшего студента обезвредили другие ученики, сообщили в региональном управлении МВД.

Они же, по словам правоохранителей, и передали нарушителя сотрудникам полиции.

«Подозреваемый был обезврежен находящимися в здании студентами и передан прибывшему наряду патрульно-постовой службы полиции, после чего доставлен в следственные органы», — сообщили в правоохранительных органах.

Нападение произошло 29 сентября. 18-летний молодой человек ворвался в техникум строительства и экономики, из которого его недавно отчислили, и напал на преподавателей с ножом.

Предварительно, пострадали две женщины. Их госпитализировали с ранениями.

Напавшего с ножом в техникуме в Архангельске обезвредили студенты
Video

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а, и» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — покушение на убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений, максимальное наказание — 15 лет лишения свободы.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Архангельск колледж студент нападение
