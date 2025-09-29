Напавшего с ножом в техникуме в Архангельске обезвредили студенты
Напавшего на преподавателей колледжа в Архангельске бывшего студента обезвредили другие ученики, сообщили в региональном управлении МВД.
Они же, по словам правоохранителей, и передали нарушителя сотрудникам полиции.
«Подозреваемый был обезврежен находящимися в здании студентами и передан прибывшему наряду патрульно-постовой службы полиции, после чего доставлен в следственные органы», — сообщили в правоохранительных органах.
Нападение произошло 29 сентября. 18-летний молодой человек ворвался в техникум строительства и экономики, из которого его недавно отчислили, и напал на преподавателей с ножом.
Предварительно, пострадали две женщины. Их госпитализировали с ранениями.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а, и» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — покушение на убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений, максимальное наказание — 15 лет лишения свободы.
